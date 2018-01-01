Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ta göreve hazırım

Goal

11:58 15.12.2018

AA

Atiker Konyaspor'la yollarını ayıran Rıza Çalımbay, TRT Spor'da katıldığı Ajans Saati programında gündemi uzun süre meşgul edecek bir açıklama yaptı.