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Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ta göreve hazırım

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AA
Atiker Konyaspor'la yollarını ayıran Rıza Çalımbay, TRT Spor'da katıldığı Ajans Saati programında gündemi uzun süre meşgul edecek bir açıklama yaptı.

Kasım ayında Atiker Konyaspor'daki görevine son verilen Rıza Çalımbay'dan flaş bir Beşiktaş açıklaması geldi.

Çalımbay, TRT Spor'da katıldığı Ajans Saati programında Beşiktaş'ı yeniden çalıştırıp çalıştırmayacağıyla ilgili soruya "Teklif gelirse göreve her zaman hazırım." şeklinde yanıt verdi.

55 yaşındaki deneyimli teknik direktör, siyah beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi hakkındaysa "Bizim yendiğimiz Malmö, şimdikinden daha iyi bir takımdı." yorumunu yaptı.

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Çalımbay, 2004/05 sezonunun devre arasında Beşiktaş'ın başına geçmiş ve 2005/06 sezonunun ilk yarısında ise görevinden ayrılmıştı.

 

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