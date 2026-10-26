Cezayirli Riyad Mahrez, Suudi Hilal'e karşı yeni bir mücadeleye hazırlanıyor, ancak bu kez Katar ekibi Al-Shamal forması altında. İki takım, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü hafta müsabakaları kapsamında karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, eski Al-Ahli yıldızını Hilal ile bir araya getiren önceki mücadeleleri akıllara getiriyor.

Mahrez, Suudi Al-Ahli'deki tecrübesi sırasında Hilal ile karşılaştıktan sonra bu takımı iyi tanıyor ve özellikle gol üretme ve fırsat yaratma yoluyla pek çok karşılaşmaya damga vurdu; sunulan istatistiklerde yer alan altı maçta herhangi bir gol atamamış olsa da.

Mahrez: Hilal karşısında golden çok asist

Aktarılan rakamlara göre Mahrez, Al-Ahli forması altında Hilal'e karşı 6 maç oynadı ve bu maçlarda sıfır gol attı, ancak 4 gol asisti yaptı. Ayrıca bir penaltıya da neden olarak doğrudan gol katkılarının toplamını 5'e çıkardı.

Bu rakamlar, Cezayirli yıldızın Hilal karşısındaki tehlikesinin yalnızca gol atmakla ilgili olmadığını, aynı zamanda takım arkadaşlarına fırsat yaratma ve hücum çözümleri üretme becerisiyle de ilgili olduğunu yansıtıyor. Bu da onu izlemeyi, önümüzdeki karşılaşmada Hilal savunması için önemli bir görev haline getiriyor.

Al-Ahli'nin remontadası: Mahrez'in en belirgin damgası

Mahrez'in etkisinin görüldüğü en belirgin karşılaşmalardan biri, Eylül 2025'te 3-3 berabere sonuçlanan Al-Ahli ile Hilal maçıydı. Cidde ekibi, üç gol gerisinden geri döndüğü heyecanlı bu mücadelede, rapordaki ayrıntılara göre Cezayirli yıldız son dakikalarda iki golün yapımında katkı sağladı.

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Mahrez, 2024 yılındaki Suudi Süper Kupası yarı finalinde de dikkat çekici bir performans sundu; maçta Al-Ahli'nin tek golünün asistini yaptı. Kendisiyle ilgili aktarılan rakamlar, orta ve uzun toplardaki aktifliğinin yanı sıra yüzde 86'ya ulaşan bir pas isabeti gösterdi.

Nisan 2025'teki bir başka karşılaşmada ise Mahrez, belirtilen istatistiklere göre 90 dakika boyunca sahada kaldıktan ve gol için 6 fırsat yarattıktan sonra 10 üzerinden 8,9'luk bir not aldı; ayrıca takımına bir penaltı kazandırdı.

Mahrez, Al-Shamal forması altında Hilal'i yine rahatsız edecek mi?

Mahrez'in Hilal ile hikâyesi yalnızca olumlu rakamlardan ibaret değil. Sıkı savunma takibi karşısında zorluklar da yaşadı; bunlardan biri de rapora göre Joao Cancelo'nun uyguladığı markaj nedeniyle hücum etkisinin azaldığı Ekim 2024'teki karşılaşmaydı.

Şimdi ise Cezayirli yıldız, iyi tanıdığı bir rakip karşısında neler sunabileceğine dair bir beklentinin ortasında, Katar ekibi Al-Shamal forması altında karşılaşmaya çıkıyor. Boşlukları değerlendirme ve takım arkadaşlarına fırsat yaratma becerisi, takımının Hilal'i şaşırtmaya çalışırken dayanabileceği en belirgin silahlardan biri olacak. Hilal ise Mahrez'in tehlikesinin, fark yaratması için kendi adına bir gole ihtiyaç duymadığının farkında.