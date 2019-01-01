Riyad Mahrez ayrılığı ağzından kaçırdı

Manchester City'li futbolcu Riyad Mahrez konuk olduğu programda takım arkadaşı Fernandinho'nun sezon sonunda ayrılacağını ağzından kaçırdı.

Riyad Mahrez, yanlışlıkla Fernandinho'nun sezon sonunda 'den ayrılacağını açıkladı.

Benjamin Mendy ile Sky Sport' un Youtube kanalına konuk olan Mahrez, "Bu sezon takımdan ayrılacağını açıklayan oyuncu kim?" sorusuna, hızlı bir şekilde 'David Silva ve Fernandinho" yanıtını verdi.

2013 yazından beri Manchester City forması giyen 34 yaşındaki Fernandinho'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve kulüp tarafından oyuncuya henüz yeni bir mukavele teklifi gelmedi.

David Silva ise daha önce yaptığı açıklamayla sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Ancak Fernandinho cephesinden henüz konuyla alakalı açıklama yapılmadı.

