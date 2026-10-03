Nassr'ın Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman, sakatlığından iyileşmesinin ardından, Riyad derbisinde Diriyah'a karşı oynanacak maça kısa bir süre kala takımla antrenmanlara geri döndü.

Nassr, Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında, 9 Ekim'de Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Diriyah ile karşılaşacak.

Riyad derbisine bir haftadan az bir süre kala Nassr, bugün cumartesi günü Suudi Birinci Lig'de mücadele eden El-Envar takımıyla hazırlık maçı oynadı ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Senegalli yıldız Sadio Mané, Nassr'ın ilk golünü kaydederken; genç oyuncu Saad Hakavi ikinci golü ekledi.

Ancak en önemli gelişme, Coman'ın yanı sıra Suudi kanat oyuncusu Abdulrahman Gharib'in de son dönemde yaşadıkları sakatlıklardan iyileşerek takımla sahaya dönmeleri oldu; ilki ilk 11'de, ikincisi ise yedek olarak forma giydi.

Hatırlatmak gerekirse Nassr, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetten elde ettiği 16 puanla Suudi Ligi puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor; lider Hilal'in iki, ikinci sıradaki İttihad'ın ise bir puan gerisinde bulunuyor.