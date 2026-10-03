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FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-ETTIFAQAFP
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Riyad derbisi öncesi: Koeman dönüyor, Mane Al Nassr'ı silik bir hazırlık maçı galibiyetine taşıyor

Al Nassr FC - Al Diriyah
Al Nassr FC
Al Diriyah
Premier Lig
K. Coman
S. Mane
Suudi Arabistan
Fransa
Senegal

"El Alemi" Diriye'ye hazırlanıyor

Nassr'ın Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman, sakatlığından iyileşmesinin ardından, Riyad derbisinde Diriyah'a karşı oynanacak maça kısa bir süre kala takımla antrenmanlara geri döndü.

Nassr, Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında, 9 Ekim'de Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Diriyah ile karşılaşacak.

Riyad derbisine bir haftadan az bir süre kala Nassr, bugün cumartesi günü Suudi Birinci Lig'de mücadele eden El-Envar takımıyla hazırlık maçı oynadı ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Senegalli yıldız Sadio Mané, Nassr'ın ilk golünü kaydederken; genç oyuncu Saad Hakavi ikinci golü ekledi.

Ancak en önemli gelişme, Coman'ın yanı sıra Suudi kanat oyuncusu Abdulrahman Gharib'in de son dönemde yaşadıkları sakatlıklardan iyileşerek takımla sahaya dönmeleri oldu; ilki ilk 11'de, ikincisi ise yedek olarak forma giydi.

Hatırlatmak gerekirse Nassr, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetten elde ettiği 16 puanla Suudi Ligi puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor; lider Hilal'in iki, ikinci sıradaki İttihad'ın ise bir puan gerisinde bulunuyor.

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