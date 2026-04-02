Riyad'dan Moskova'ya... Bivol ile Petroviç arasında "merakla beklenen üçlü" ufukta görünüyor

Uluslararası Boks Federasyonu’nun, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşen son karşılaşmanın ardından bu dünya çapındaki rekabeti yeniden başlatmasının ardından, gözler bir kez daha Dmitriy Bivol ile Artur Petrovich arasındaki beklenen üçüncü karşılaşmaya çevrildi.

Dünya çapında boks severlerin ilgisini çeken bu olağanüstü rekabetin doğal bir uzantısı gibi görünen bu gelişmede, Federasyon Başkanı Ömer Karimlev, her iki tarafın da üçüncü bir maç için ringe dönmeye aday olduğunu doğruladı. Bu maç, aynı sıkletteki en önemli rekabetlerden birini yeniden canlandıracak ve ona yeni bir heyecan ve beklenti katacak.

Karimlev, bu karşılaşmaya giden yolun doğrudan olmayacağına işaret etti. Bivol ve Petrov'un, üçüncü maçın ayrıntıları netleşmeden önce bir hazırlık maçı yapması bekleniyor. Ardından, uygun zaman ve formatı belirlemek için resmi görüşmeler başlayacak ve bu adımların yıl sonuna kadar atılması öngörülüyor.

Bu etkinliğin büyüklüğüne yakışır bir sahne arayışında, Karimlev'in de belirttiği gibi, bu ölçekte bir karşılaşmayı barındırabilecek organizasyonel hazırlık ve altyapıya sahip olması nedeniyle Moskova, maçı düzenlemek için en çok tercih edilen seçenek olarak öne çıktı.

Karimlev, “Uluslararası Boks Federasyonu, Bevol ile Petroviç arasında üçüncü bir maç düzenlemeye tamamen hazırdır, zira bu rekabet önemli bir küresel etkinlik niteliğindedir. Her ikisinin de yeniden karşılaşmadan önce birer hazırlık maçı yapması bekleniyor; ardından yıl sonuna doğru resmi planlama ve organizasyon aşamasına geçilebilir. Önceliğimiz bu maçı Rusya'da, özellikle de Moskova'da düzenlemek."

Riyad'daki taç giyme anı ile yeni bir dönemin geri sayımının başlaması arasında, bu üçlü henüz tamamlanmamış bir hikaye gibi görünüyor; bu kez Uluslararası Boks Federasyonu'nun kapısından geri dönen zirve mücadelesi, sonunun nasıl yazılacağını merakla bekleyen dünya gözü önünde.