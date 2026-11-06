World Wrestling Entertainment, WWE Crown Jewel 2026 için Suudi Arabistan’a dönüyor. Küresel spor eğlencesi takviminin en heyecan verici gösterilerinden biri olmaya hazırlanan etkinlik, Riyadh Season kapsamında Riyad’ın merkezinde düzenlenecek ve Raw ile SmackDown’ı başkentin ışıkları altında bir araya getirecek.

Suudi Arabistan’ın dört bir yanından ve dünyanın farklı bölgelerinden taraftarlar, bu özel canlı etkinlikte yerlerini ayırtmak için harekete geçti. İster uygun fiyatlı bir bilet ister zemine yakın bir yer arıyor olun, GOAL biletinizi hemen nasıl alabileceğinize dair tüm önemli bilgileri derledi.

WWE Crown Jewel 2026 Riyad’da ne zaman düzenlenecek?

Tarih ve saat Etkinlik Yer Biletler 7 Kasım 2026 Cumartesi, saat 19.00 WWE Crown Jewel 2026 Riyadh Season Stadium, KAFD, Riyad, Suudi Arabistan Biletler

WWE Crown Jewel 2026 Riyad biletleri nereden alınır?

Riyad’daki WWE Crown Jewel 2026’nın resmi ilk satış biletleri, Riyadh Season’ın ve WWE’nin Suudi Arabistan’daki canlı etkinliklerinin resmi bilet satış ortağı Webook üzerinden satılıyor. Biletler, etkinliğe kadar aşamalı olarak satışa sunuluyor. Platforma kayıtlı kullanıcılara, genel satış başlamadan önce ön satış bildirimleri gönderiliyor.

Resmi sitedeki biletler tükenirse GrintaHub gibi ikincil bilet satış platformlarına yönelebilirsiniz. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendikten sonra taraftarların doğrulanmış bilet sahiplerinden bilet almasına olanak tanıyor.

WWE Crown Jewel 2026 Riyad biletleri ne kadar?

Webook’taki resmi bilet fiyatları, standart genel giriş için 80 SAR’dan başlıyor. Bu da en ucuz bilet seçeneğini arayan taraftarların etkinliğe katılabilmesini sağlıyor. Üst ve alt tribünlerde numaralı koltukların fiyatları, ringe yakınlığa ve bölümün görüş açısına göre artıyor; premium tribün kategorilerinde 350 SAR’a ve üzerine çıkıyor.

Resmi genel satış biletleri tükenirse GrintaHub gibi ikincil satış platformları, son anda bilet almak için alternatif sunuyor. İkincil piyasada bilet fiyatları genellikle yaklaşık 290 SAR’dan başlıyor ve bölüm kategorisine ve anlık piyasa talebine göre değişiyor.

WWE Crown Jewel 2026 Riyad hakkında bilmeniz gereken her şey

WWE Crown Jewel, WWE ile Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu arasındaki uzun vadeli ortaklığın temel etkinliklerinden biri. İlk kez 2018’de düzenlenen etkinlik, modern güreş tarihinin unutulmaz anlarına sahne oldu ve her sonbahar dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçileri ve bölgedeki taraftarları Riyad’a çekti.

2026 etkinliği, Kral Abdullah Finans Bölgesi’nde (KAFD) bulunan Riyadh Season Stadium’da düzenlenecek. Katılımcıları, erkek ve kadın dünya şampiyonlarının yer alacağı, Raw ile SmackDown arasında şampiyonluk maçlarının ve takım karşılaşmalarının yapılacağı saatler süren bir gösteri bekliyor.

Etkinlik alanına gelecek seyircilerin şu kurallara dikkat etmesi gerekiyor: