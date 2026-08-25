Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'yi devam eden yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya yaklaştı.

"Foot Mercato" sitesi şu ifadeleri kullandı: "Edindiğimiz bilgilere göre, Suudi kulübü Gabriel Martinelli'nin transferi konusunda Arsenal ile bir anlaşmaya vardı."

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Devamında şunlara yer verildi: "Böylece Brezilyalı oyuncu, West Ham'dan gelen Crysencio Summerville'i halihazırda barındıran Al Hilal'in hücum hattını güçlendirecek; ayrıca Aston Villa forveti Ollie Watkins'in de kadroya katılması ihtimal dahilinde."

Transfer uzmanı Fabrizio Romano ise "X" hesabı üzerinden şunları söyledi: "Al Hilal, transferi yakında tamamlama umuduyla Gabriel Martinelli konusundaki ileri düzey görüşmelerini sürdürüyor; ancak oyuncu bugün Riyad'a gitmeyecek."

Şu sözlerle bitirdi: "Martinelli'nin Suudi Arabistan'a gittiğine dair haberler kulüpteki kaynaklarca yalan olarak nitelendirildi, ancak oyuncunun çevresiyle müzakereler sürüyor. Al Hilal kendinden emin."

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