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Çeviri:

Riyad'a ulaştı mı? Hilal ile Arsenal arasındaki Martinelli müzakerelerinde kritik gelişme

Transfers
G. Martinelli
Arsenal
Al Hilal
Brezilya
İngiltere
Suudi Arabistan

Suudi takımına güçlü destek

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'yi devam eden yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya yaklaştı.  

"Foot Mercato" sitesi şu ifadeleri kullandı: "Edindiğimiz bilgilere göre, Suudi kulübü Gabriel Martinelli'nin transferi konusunda Arsenal ile bir anlaşmaya vardı."  

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Devamında şunlara yer verildi: "Böylece Brezilyalı oyuncu, West Ham'dan gelen Crysencio Summerville'i halihazırda barındıran Al Hilal'in hücum hattını güçlendirecek; ayrıca Aston Villa forveti Ollie Watkins'in de kadroya katılması ihtimal dahilinde."

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Transfer uzmanı Fabrizio Romano ise "X" hesabı üzerinden şunları söyledi: "Al Hilal, transferi yakında tamamlama umuduyla Gabriel Martinelli konusundaki ileri düzey görüşmelerini sürdürüyor; ancak oyuncu bugün Riyad'a gitmeyecek."

Şu sözlerle bitirdi: "Martinelli'nin Suudi Arabistan'a gittiğine dair haberler kulüpteki kaynaklarca yalan olarak nitelendirildi, ancak oyuncunun çevresiyle müzakereler sürüyor. Al Hilal kendinden emin."

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