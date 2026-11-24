River Plate, 2027 için ilk kaleci hedefi olarak belirlediği Al-Hilal kalecisi Yassine Bounou'yla ilk teması kurdu. Arjantin devi, Aston Villa ve Atletico Madrid'in yoğun ilgi gösterdiği gelecek vadeden Santiago Beltran'ın olası ayrılığına şimdiden hazırlanıyor.

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River Plate temsilcileri Suudi Arabistan'a gitti

TyC Sports'un haberine göre River Plate yöneticileri, Bounou'ya gelecek yıl için ilk kaleci hedefleri olduğunu bildirmek üzere Suudi Arabistan'a gitti. Buenos Aires kulübü Torneo Clausura'yı kazanmaya ve Libertadores Kupası'na katılmaya odaklanmayı sürdürse de yönetim kurulu üyeleri 2027 için hazırlıklara şimdiden başladı. Erken harekete geçmeleri, Beltran'ın önümüzdeki transfer dönemlerinden birinde ayrılması ihtimaline karşı hazır olmalarını sağlayacak.

Faslı yıldızın River Plate hayali

35 yaşındaki Bounou'nun Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Hilal'le sözleşmesi Temmuz 2028'e kadar sürüyor. Bu durum normal şartlarda olası bir transferi zorlaştırır. Ancak Faslı millî kaleci, River Plate taraftarı olduğunu açıkça dile getiriyor ve kulübün kalesini koruma isteğinden defalarca söz etti. Bu da Arjantin kulübüne gelecekteki görüşmeler için önemli bir avantaj sağlıyor.

Bounou, 2023'te Arjantinli yayın kuruluşuna verdiği röportajda şunları söylemişti: "Dürüst olmak gerekirse, bu hâlâ yapmak istediğim bir şey. Hayallerimden biri ve bir gün gerçekleşmesini çok isterim. Bunu sırf formayı giymiş olmak için yapmak istemiyorum. Gidip iyi performans göstermek istiyorum. Böyle hissetmeseydim gitmezdim."

Avrupa'nın büyük kulüpleri Beltran'ı izliyor

River Plate'in erkenden harekete geçmesinin nedeni, Beltran'ın yakında satılma ihtimalinin artması . Yıl boyunca etkileyici performanslar sergileyen genç kaleci, Arjantin'in Dünya Kupası öncesi hazırlık maçları için Lionel Scaloni'den davet aldı ve Honduras karşısında kazanılan maçta A millî takım formasını ilk kez giydi.

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Habere göre Beltran'ın alışılmadık özellikleri Villa ve Atletico'nun dikkatini çekti. İspanyol ekibi, Jan Oblak'ın Suudi Arabistan'a olası transferi nedeniyle onun yerini dolduracak bir kaleci arıyor. River Plate ikna edici bir teklif karşısında Beltran'ın ayrılığına engel olmayacak. Ancak yönetim, 2027'ye kadar geçerli mevcut sözleşmesini Aralık 2030'a kadar uzatarak maaşını ve serbest kalma bedelini artırmak için görüşmeler yürütüyor. Nunez'deki yöneticiler yalnızca en az 15 milyon dolarlık teklifler için görüşmelere başlayacak.

Resmî görüşmelerin ocakta başlaması bekleniyor

Bounou için resmî görüşmelerin ocakta başlaması bekleniyor. Oyuncunun River Plate'e bağlılığının Al-Hilal'le yapılacak görüşmeleri kolaylaştırması muhtemel. Avrupa'da ana transfer dönemi yıl ortasında açılsa da River Plate, Beltran'ın taliplerinin bu kış teklif sunabileceğinin farkında. Beltran ne zaman ayrılırsa ayrılsın, Bounou'nun transferi iki kalecinin 2027'nin başlarında ilk 11'deki yer için rekabet etmesini sağlayacak.