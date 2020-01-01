Rivaldo: Quique Setien'i yalnızca Şampiyonlar Ligi zaferi kurtarır

Barcelona'nın Napoli'yi geçmesinin şart olduğunu belirten Rivaldo, Setien'in kaderinin de buna bağlı olduğunu söyledi.

'nın eski yıldızı Rivaldo, Katalan ekibinin Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması hâlinde teknik direktör Quique Setien'in görevinde kalamayacağını söyledi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Barcelona, Camp Nou'daki rövanş maçına tur için çıkacak.

Marca' ya konuşan Rivaldo ise, Setien'in kaderinin bu maça bağlı olduğunu belirtti. "Sezon ortasında göreve gelmek zor. Ernesto Valverde'nin ayrılması kulüp için kolay değildi, yerine gelen isim için de kolay olmadı," diyen Brezilyalı eski oyuncu, "Barcelona eskiden oynadığı futbolu oynayamıyor. Bu turu geçemezlerse antrenör değişikliğine gideceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Barcelona'nın transfere ihtiyacı olduğunu belirten Rivaldo, buna karşın salgın sonrası ekonomik durumun buna ne ölçüde izin vereceğini bilemediğini de söyledi. Brezilyalı eski yıldız, "Kulübün oyun tarzına daha uygun oyunculara ihtiyacı var" şeklinde konuştu.