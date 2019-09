Rivaldo: PSG, Real Madrid'e futbol dersi verdi

Brezilyalı eski yıldız futbolcu Rivaldo, PSG'nin 3-0 kazandığı Şampiyonlar Ligi grup maçında rakibi Real Madrid'e futbol dersi verdiğini söyledi.

ve Milli Takımı'nın efsanelerinden Rivaldo, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için ciddi bir aday olduğunu düşünüyor.

ve PSG arasında oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçı hakkında açıklamalarda bulunan Rivaldo, Fransız ekibinin Real Madrid'e futbol dersi verdiğini ifade etti.

Betfair'e konuşan Rivaldo; "Real Madrid'in üç sene üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı dönemki performansa ulaşması için Zidane'nın yapması gereken çok iş var. Geçmişte bu kadar kupa kazandıktan sonra rakipler için her zaman bir hedef olacaklar. Bu nedenle artık her maçta her şeylerini vermek zorundalar." ifadelerini kullandı.

Fransız ekibi PSG'nin gösterdiği performansa da değinen Brezilyalı efsane; "Öte yandan PSG çok iyiydi. Tüm oyuncular çok iyi oynadı ve futbol dersi verdiler. Bu performanslarını sürdürebilirlerse Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için ciddi bir aday olurlar." şeklinde konuştu.

Rivaldo, Real Madrid'in devre arası transfer döneminde büyük oynayabileceğine işaret ederken şunları söyledi:

"PSG maçında Real Madrid'in eksikleri vardı. Ramos'un saha içindeki liderliğinden yoksunlardı. Bunun yanında orta sahada da eksiklikleri vardı ve işler kötüye gittiğinde kenardan gelip katkı sağlayabilecek isimlere sahip değillerdi. Zidane, takımın aralık ayına kadar sergileyeceği performansa bağlı olarak birkaç önemli transfer yapabilir."

Haberin devamı aşağıda

ter Stegen dünyanın en iyilerinden biri

Sözlerini noktalamadan önce eski takımı Barcelona'ya da değinen Rivaldo, Katalan ekibi ve yıldız file bekçisi Marc-Andre ter Stegen hakkında şunları dile getirdi:

"Barcelona'nın Dortmund karşısında iyi bir futbol oynamadığını ve maçı kaybetmeye yakın olduğunu inkar edemeyiz ancak kalecileri onları kurtardı. ter Stegen önemli pozisyonlarda gole izin vermedi ve Reus'un penaltısını kurtardı. O hem kaleciği hem de ayaklarını kullanma yetenekleri sayesinde dünyanın en iyi file bekçilerinden biri. Takım arkadaşları ona pas atarken tereddüt yaşamıyor. Rakip forvetler hata yapmayacağını bildikleri için ona fazla baskı bile yapmıyor. Milli takımda fazla forma şansı bulamamış olabilir. Yapması gereken Barcelona'daki performansına odaklanmak ve Milli Takımı'nda şans gelmesini beklemek. "