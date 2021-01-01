Rivaldo: Messi'nin Pele ve Maradona ile kıyaslanması için Dünya Kupası'nı kazanması gerek

Barcelona'nın unutulmaz futbolcusu Rivaldo, eski takımının PSG'yi elemesinin imkansız olduğunu belirtirken, Messi'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

Barcelona'nın efsane futbolcusu Rivaldo eski takımının 4-1'in rövanşında PSG'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme ihtimalini gerçekçi bulmadığını söyledi.

"Tur artık imkansız"

Barcelona'nın PSG'ye dört gol atmasının imkansız olduğunu belirten Rivaldo, Barcelonalı oyuncuların da tura olan inançlarının kalmadığını söyledi.

"Neymar ve Di Maria'nın sakatlıklarından ötürü iki takım arasında bu kadar büyük fark beklemiyordum. Belki ilk yarı 2-0'lık skorla biterse küçük de olsa bir ihtimal doğabilir ama bu çok zor bir olasılık. Barcelonalı oyuncuların bile buna inanmadığına eminim"

"Messi beş yıl önceki gibi değil. Zaman durmuyor. Messi hala Messi ama artık hem o hem de takımın geri kalanı daha farklı ve bu ona acı veriyor. Barcelona dünden bugüne çok değişti"

"Messi'yi almak hata olur"

Messi'nin PSG'ye transfer olma ihtimalini de değerlendiren Rivaldo bu transferin Fransız ekibi için doğru bir adım olmayacağını söyledi.

"Eğer Pochettino'nun yerinde olsaydım kulübün sahiplerine takımı olduğu gibi bırakmalarını söylerdim. Messi harika bir oyuncu ve onu seviyorum ama Mbappe'yi takımda tutmak Messi'yi transfer etmekten daha önemli. PSG harika bir takım ve yeni bir yıldız oyuncuya ihtiyaçları olduğunu sanmıyorum"

Dünya Kupası vurgusu

Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin Messi ile karşılaştırılmasına da değinen Rivaldo, Messi'nin ulusal turnuvalardaki başarısızlığına gönderme yaptı.

"Messi'yi Pele ile karşılaştırmak kolay değil. Pele üç kez Dünya Kupası'nı kazandı ve Messi Arjantin Milli Takımı ile herhangi bir kupa kaldıramadı. Dünya Kupası'nı kazansaydı o zaman onu Pele veya Maradona ile karşılaştırabilirdik"