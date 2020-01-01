Rivaldo: Messi'nin Barcelona ile yeni anlaşma imzalaması sürpriz olmaz

Rivaldo, Lionel Messi'nin Barcelona'da daha uzun bir geleceği olabileceğine inanıyor.

Rivaldo, 'nin ile yeni sözleşmeye imza atmasının sürpriz olmayacağını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Goal 'e özel açıklamalarda bulunan Lionel Messi, Barcelona'da kalacağını açıklamış ve yaşanan krize son vermişti.

Rivaldo, Betfair 'e verdiği demeçte, Arjantinli yıldızın 2021 yazında bitecek olan sözleşmesini yenilemesi halinde kendisini şaşırtmayacağını söyledi:

Daha fazla takım

"Messi geçtiğimiz hafta Barcelona'da 1 yıl daha kalacağını açıkladı. Ancak Barcelona'da daha fazla kalırsa şaşırmam. Ronald Koeman ve yeni bir yönetim ile bu sezon farklı şeyler yaşanabilir. Eğer mevcut başkan Bartomeu giderse, belki de Messi kalmaya karar verir. Onun tüm hayatı burada. Ailesi burada yaşamayı seviyor ve taraftarlar da ona karşı büyük bir sevgi besliyor. Tüm bunlar onun Barcelona'da kalması için yeterli sebepler. Messi'nin burada 38 yaşına kadar oynadığını görebiliyorum."