Rivaldo: Lionel Messi'nin sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını düşünüyorum

Barcelona'nın efsane futbolcularından Rivaldo, Lionel Messi'nin geleceği hakkında net konuştu.

Rivaldo, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Barcelona'daki son sezonunu geçiriyor olabileceğini söyledi.

Betfair' e konuşan Brezilyalı eski yıldız, Katalan ekibinin 4-1'lik yenilgisiyle sona eren Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki PSG karşılaşmasının Messi'nin Camp Nou'daki son Şampiyonlar Ligi maçı olmuş olabileceğini belirtti: "Messi'nin takımda kalmasını istiyorum ama Barcelona ona kupalar kazanacağı iddialı bir takım sözü vermediği sürece bunun bir anlamı olmayacak. Bu yüzden ayrılmak istemesini anlayabiliyorum."

Luis Suarez hatası

Takımda Messi'den başka sorumluluk alması gereken isimlerin de olması gerektiğini ifade eden Rivaldo, "Barcelona bunu yapabilecek bir oyuncuya sahipti ama Luis Suarez'i oldukça tuhaf bir kararla Atletico Madrid'e göndermeyi tercih ettiler. Messi'nin sezonun sona ermesiyle birlikte Barcelona'dan ayrılacağını düşünüyorum" dedi.

Ayrılma kararı almıştı

Geçtiğimiz yaz takımdan ayrılma kararı alan Messi, pandemi nedeniyle uzayan sezon ve sözleşmelerle birlikte kontratındaki belirsizlikten ötürü problemli ayrılmamak için Barcelona'da kalmıştı. Goal'ün elde ettiği bilgilere göre sezon sonuna kadar geleceğine ilişkin bir karar almayacak olan Arjantinli yıldız, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 29 maçta 20 gol ve 5 asistle oynadı.