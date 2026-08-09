Real Madrid, cumartesi günü Macar ekibi Ferencvaros ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Karşılaşmanın büyük bölümünde İspanyol takımının açık üstünlüğü göze çarptı.

Bu, Real Madrid'in 2016/27 sezonundaki ilk gerçek ikinci sınavıydı ve güçlü bir izlenim bıraktı. Rakip, Avrupa Ligi elemelerine ve ligde iki maça çıktıktan sonra formunun zirvesindeydi; bu da sınavı ağustos ayındaki sıradan bir hazırlık maçından daha zorlu hale getirdi.

Mourinho'nun adamları, ikinci yarıda bazı zorluklar yaşasa da sınavı başarıyla geçti ve sonunda iyi bir sonuç elde etti. İşler umut vaat etmeye başladı ve hazırlıklarını sürdürmek için önlerinde iki sınav daha var: Deportivo La Coruna ve Schalke.

Real Madrid kadrosunun derinliği

"Marca" gazetesi, son birkaç gündür ve Rodri transferinin çıkmaza girmesinin ardından ışıkların takım kadrosunun derinliğine çevrildiğini yazdı. Ancak Mourinho, Macar topraklarına iner inmez niyetini açıkça ortaya koydu: "Küçük bir kadro istiyoruz, yaklaşık 20 oyuncu."

Bu ilk açıklama, planına dair her türlü şüpheyi ortadan kaldırıyor; ne var ki maalesef hafta geçtikçe revirini dolduran sakat oyuncular sorununa da her zaman dikkat çekiyor.

Bu, çözülmesi gereken bir başka sorun ve Portekizli teknik direktör bunu Huijsen'in sakatlığı ile Asensio ve Thiago'nun sakatlıklarında zaten yaşadı; ayrıca maç sonrası basın toplantısında kendisinin de andığı Militao, Mendy ve Rodrygo'nun yokluğu da buna eklendi.

Mevcut durum ne olursa olsun, işin gerçeği şu ki Portekizli teknik direktör tüm mevkileri doldurabilecek durumda. Genel olarak takımın her mevki için iki, bazı durumlarda üç seçeneği bulunuyor.

Kaleci mevkisi garanti altında; yedek olarak Lunin var. Kanatlarda ise seçenek bolluğu söz konusu: Cucurella, Carreras, Dumfries, Arnold ve zaman zaman Mendy. Her iki kanadı güvenle kapatmaya yetecek isimler.

Stoperde fazladan bir oyuncu var ki bu kötü bir şey değil. Konate'nin gelmesinin ardından Asensio artık stoper mevkisinde beşinci seçenek konumunda; bu da adının olası bir ayrılık adayı olarak anılmasının nedenini kısmen açıklıyor.

Benzer bir durum orta saha eksenli mevkide de geçerli; burada Tchouameni, Valverde, Bernardo Silva, Camavinga ve Thiago Pitrach oynamak için yarışıyor.

Yalnızca iki mevki için beş oyuncu; Mourinho'yu oyuncularının rotasyonunu titizlikle yönetmeye zorlayacak amansız bir rekabet.

Real Madrid'in hücumunda çok sayıda seçenek

Hücum hattında seçenekler daha da genişliyor. Solda Vinicius yönetiyor; sakat olan Rodrygo iyileşir iyileşmez doğal mevkisine dönecek. Sağda ise Diomande ve Brahim Diaz var; Endrick'e, hatta gerekirse Valverde'ye de görev verilme ihtimali mevcut.

Ortada belki de bu görevi Bellingham ve Güler üstlenecek; hücumda ise Mbappe rakipler için başlıca tehdit kaynağı olarak öne çıkıyor. Ona Espi ve yine, Brezilyalı ilk on birde yer kapmak için mücadeleye kalmaya karar verirse, Endrick destek verecek.

Rakamlar, yalnızca altı oyuncunun ikincil bir rol oynadığını, hatta Mourinho'nun sözlerine inanacak olursak bunun neredeyse hiç olmadığını gösteriyor. Bu kadro darlığının olumsuz bir yanı var: fırsatını bekleyerek yedek kulübesine mahkûm olmuş parlak isimler. Boşlukları doldurmak için değil, mükemmelliğe ulaşmak için kurgulanmış bir takımın bedeli işte bu.

Ancak gerçek, yaz planlarına nadiren uyar. Yakın tarihin de gösterdiği gibi sakatlıklar, Real Madrid'in sezon sezon üstesinden gelemediği bir bela; ve bu zafiyet çoğu zaman kulübü acil kararlar almaya, hatta her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya tam olarak hazır olduğunu ortaya koyan altyapı akademisine başvurmaya zorluyor.