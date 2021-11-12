Ronald Koeman ile yolların ayrılmasının ardından Barcelona, göreve Xavi Hernandez'i getirmişti.

Xavi ise görevinin henüz ilk günlerinde kulüp bünyesindeki oyuncuların ve teknik ekibin uyması gereken bazı kurallar belirlemişti.

Genç oyuncu Riqui Puig'in ardından Ousmane Dembele, bu kurallara uymayan ikinci isim oldu.

Dembele, üç dakikayla kuralı çiğnedi

Xavi'nin koyduğu kurallar çerçevesinde oyuncuların antrenman başlamadan bir buçuk saat önce tesislere gelmiş olması gerekiyordu.

Ancak Dembele, The Mirror'da yer alan habere gçre saat 10'da başlayacak antrenman için 08.30'da tesislerde olması gerekirken üç dakika geç kaldı.

Bununla birlikte Dembele, kurala uymadığı için kulüp tarafından bir cezaya tâbi tutulacak. Oyuncular kuralları çiğnemeyi devam ederse de cezalar gitgide ağırlaşacak.

Kurallara uymayan ilk isim Puig'di

Barcelona'nın genç oyuncusu Puig, şehrin sokaklarında bir scooter ile dolaşırken görüntülenmişti.

Böylelikle 22 yaşındaki isim, Xavi'nin oyuncular için belirlediği "takım üyelerinin kendilerini fiziksel açıdan tehlikeye sokan aktivitelerden kaçınması" kuralını çiğnemişti.