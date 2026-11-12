Dünya futbolunun yönetim organı zafere giden yolu ortaya koyarken, Güney Amerika'da ilk kez düzenlenecek Kadınlar Dünya Kupası için geri sayım resmen son aşamasına girdi. Rio de Janeiro'daki görkemli kura çekimine tam bir ay kala, 32 takımlı turnuvanın grup aşamasını şekillendirecek teknik çerçeve kesinleşti.

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Grup aşaması kurasının hazırlıkları

FIFA, 2027 Kadınlar Dünya Kupası final kurasının işleyişine ilişkin esasları yayımladı. Kura çekimi, 11 Aralık'ta Rio de Janeiro'daki Modern Sanat Müzesi'nde yapılacak. Tören, turnuvaya katılmaya hak kazanan ülkelerin temsilcilerini ilk kez Brezilya'da bir araya getirecek. Futbol efsaneleri ve önemli konuklar da törende yer alacak. Daha geniş bir kitleye ulaşmak amacıyla kura prosedürleri, Brezilyalı sanatçı Rafaella Tuma ile yapılan yaratıcı bir iş birliğiyle görselleştirildi.

Katılacak 32 ülke, sekizer takımdan oluşan dört torbaya ayrılacak. Torbalardaki yerleri, 7 Aralık'ta yayımlanacak son dünya sıralaması belirleyecek. Ev sahibi Brezilya, otomatik olarak 1. torbada yer alacak ve A1 pozisyonuna yerleştirilecek. Turnuvadaki açılış maçını gelecek yıl 24 Haziran'da simgesel Estadio do Maracana'da oynayacak. Brezilya'nın sonraki grup maçları ise 29 Haziran'da Sao Paulo'daki Arena Itaquera'da, 4 Temmuz'da da Brasilia'daki Estadio Nacional'de yapılacak.

Sıralamada en üstte yer alan diğer yedi ülke, ev sahibiyle birlikte 1. torbada bulunacak. Katılma hakkı kazanan diğer takımlar, sıralamadaki yerlerine göre 2. ve 3. torbalara dağıtılacak. 4. torbada ise doğrudan katılma hakkı kazananlar arasında sıralaması en düşük beş takım ile yaklaşan play-off turnuvasının galiplerine ayrılan üç geçici yer bulunacak.

Coğrafi dağılım ve rekabet dengesi

Kura çekiminde bir sonraki torbaya geçilmeden önce mevcut torbadaki bütün takımlar çekilecek. Sekiz gruba dağıtımda coğrafi çeşitliliğe öncelik verilecek. FIFA'nın temel kuralına göre aynı konfederasyondan takımlar farklı gruplarda yer alacak.

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Tek istisna, turnuvaya en az 11 temsilci gönderecek UEFA için geçerli. Buna göre her grupta en az bir, en fazla iki Avrupa takımı bulunacak.

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Turnuvanın ilerleyen aşamalarında rekabet dengesini korumak için FIFA, sıralamada en üstteki ülkeleri ayıran bir düzenleme getirdi. Son sıralamadaki ilk dört takım, eleme aşamasının iki ayrı tarafına dağıtılacak.

Bu takımlar gruplarını lider bitirirse sıralamanın birinci ve ikinci basamağındaki takımlar finalden önce karşılaşamayacak. Aynı ilke üçüncü ve dördüncü sıradaki ülkeler için de geçerli olacak. Bu düzenleme, finale giden yolda dengeli bir eşleşme yapısı sağlamak amacıyla 2026 erkekler turnuvasında kullanılan formatı izliyor.

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Turnuvanın son üç katılımcısının belirlenmesi

Rio'daki kura çekiminde 29 ülke grup aşamasındaki rakiplerini öğrenecek, ancak turnuvanın son üç katılımcısı henüz belli olmayacak. Son katılım şansı için oynanacak belirleyici maçların eşleşmelerini saptayacak ayrı bir play-off kurası, bir gün önce, 10 Aralık'ta çekilecek.

Play-off süreci, 28 Kasım ile 5 Aralık 2026 arasında Fas'ın Rabat kentinde düzenlenecek ön eleme aşamasıyla resmen başlayacak. Çin Taipeisi, Özbekistan, Güney Afrika, Papua Yeni Gine, Gana ve Ekvador'dan oluşan altı takım, bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Bu aşamada başarılı olan iki ülke, Venezuela ile UEFA ve CONCACAF temsilcilerinin de aralarında bulunduğu dört doğrudan katılımcıya son play-off turunda katılacak.

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Son katılımcıları belirleyecek maçlar, gelecek yıl 23 Şubat ile 7 Mart arasındaki millî maç takviminde oynanacak. Tek maç üzerinden yapılacak bu kritik eşleşmelerin galipleri Brezilya biletini alacak ve Güney Amerika'da düzenlenecek bu tarihî turnuvanın 32 takımlık katılımcı listesi tamamlanacak.

Tarihî bir yaz için hazırlıklar

Aralıktaki final kurasının ardından FIFA, turnuvanın tüm maç programını kesinleştirecek. Gruplar belli olsa da turnuva genelinde maçların oynanacağı stadyumlar ve başlama saatleri daha sonra açıklanacak. Bu süreç, takımlar için oyun koşullarını en uygun hâle getirmeyi ve dünyanın farklı saat dilimlerindeki izleyicilerin ülkelerinin maçlarını canlı izleyebilmesini sağlamayı amaçlıyor.

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Turnuva, sekiz ev sahibi şehirde 24 Haziran ile 25 Temmuz 2027 arasında düzenlenecek. Kadın futbolunun en önemli organizasyonunun onuncu kez gerçekleştirileceği turnuva, bu sporun en büyük sahnesini ilk kez Güney Amerika'ya taşıyarak tarihî bir etkinlik olmaya hazırlanıyor.