Rio Ngumoha, Liverpool'un Manchester United'ı 4-0 mağlup ettiği maçtaki rekorluk performansıyla kulüp tarihine geçti. Ancak 18 yaşındaki oyuncu, ayaklarının yere basması gerektiğini vurguladı. Coşkulu Anfield atmosferinde sorumluluk alan genç kanat oyuncusu, bir gol ve bir asistle Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun kâbus gibi bir ilk maç yaşamasında başrol oynadı.

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Genç oyuncu Anfield'da Premier League tarihine geçti

18 yaş 85 günlük Rio Ngumoha, Liverpool'un Manchester United karşısındaki farklı galibiyetinde Michael Owen'a ait iki köklü Premier League rekorunu kırdı. Owen'ın 1998'deki derecesini geride bırakarak bu eşleşmede ligde gol atan en genç Liverpool oyuncusu oldu. Ayrıca 26 Aralık 1997'den bu yana en üst ligde bir maçta hem gol atıp hem asist yapan en genç Liverpool oyuncusu unvanını aldı.

İlk yarıda Florian Wirtz'in golünün hazırlayıcısı olan Ngumoha, devre arasından sonra Bradley Barcola'nın pasıyla golü buldu. Bu belirleyici performansından önce hakem Sam Barrott, United savunmacısı Leny Yoro'yu Alexander Isak'a son adam olarak yaptığı faul nedeniyle oyundan attı . Pozisyon ilk yarı bitmeden yaşandı.

Ngumoha, “özel” performansının ardından ayaklarının yere basacağını söyledi

Son düdüğün ardından BBC Match of the Day programına konuşan Chelsea altyapısından yetişme oyuncu, performansına yönelik artan ilgiyi abartmamaya çalıştı ve takımın başarısının her şeyden önce geldiğini vurguladı.

18 yaşındaki oyuncu, "Bana göre Liverpool-United maçından daha büyük bir karşılaşma pek olamaz," dedi. "Anfield'da üç puanı almak özel. Bugünkü maç gerçekten çok önemliydi. Bu rekorlar gerçekten özel ama asıl önemli olan gol atmak, takımıma yardımcı olmak ve üç puanı kazanmak. Umarım daha çok gol atıp asist yapabilirim.

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"İnsanları heyecanlandırmayı seviyorum. Neler yapabileceğimi herkese gösterip onları yerlerinden kaldırmak hoşuma gidiyor. Umarım devam edebilir, ayaklarım yere basarak ilerleyebilirim."

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Iraola, kanat oyuncusunun çok yönlülüğünü övdü ve kırmızı kart kararını destekledi

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, maç sonrası basın toplantısında Ngumoha'nın iki kanattaki tehdidini överken Barrott'un kırmızı kart kararını da destekledi .

Iraola, "Bence [Rio] hem sağda hem solda çok fazla süre alıyor," dedi. "İçe kat edip şut çekmeye, iki taraftan da çizgiye inip orta açmaya alışıyor. Rakibin 10 kişi kaldığı böyle durumlarda, bire bir pozisyonda ona topu verebilirseniz herhangi bir beke zor anlar yaşatabilir."

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Yoro'nun oyundan atılmasıyla ilgili de şunları söyledi: "Bence [Yoro] açıkça son adam, yapılan müdahale de açıkça faul. Topa önce Alex mi yoksa kaleci mi yetişirdi? Bunu asla bilemeyeceğiz. Açık bir faul, son oyuncu konumunda ve Alex kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Bu bizim için iyi bir an çünkü belli ki uzun süre 10 kişiye karşı oynayacağız."

Ngumoha daha fazla süre hedeflerken beklentileri yönetmek zorunda

İki kanatta da bekler için tehdit oluşturabildiğini kanıtlayan Ngumoha'nın önündeki yeni sınav, artan dış baskıyla baş ederken ayaklarının yere basmasını sağlamak.

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Iraola'nın hücumun her iki kanadında da şimdiden kayda değer süreler verdiği 18 yaşındaki oyuncunun, önündeki maçlarda gol ve asist üretmeye devam etmesi Liverpool'un beklentisi olacak.