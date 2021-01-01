Rio Ferdinand'dan Sergio Agüero için anlamlı mesaj

Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, Manchester City'den ayrılma kararı alan Sergio Agüero için bir paylaşım yaptı.

Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Sergio Agüero, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılacağını açıklamasının yankıları devam ediyor.

Manchester City'nin ezeli rakibi Manchester United'ın eski kaptanlarından Rio Ferdinand, Sergio Agüero için, "Premier Lig'in tüm zamanlardaki en iyi golcülerinden biri" olarak tanımladı.

2012 yılında Arjantinli oyuncu QPR'ye attığı golle son hafta takımını Manchester United'ın önünde şampiyonluğa taşımıştı.

Rio Ferdinand neler söyledi?

Rio Ferdinand, kendisine ait Instagram hesabından, 2012'de şampiyonluğu Manchester City'e kaptırdıkları günü hatırlatarak, Sergio Agüero ile ilgili bir paylaşım yaptı.

"Agüerooooooooo! Bu isim, bu an hala bazı zamanlarda beni vuruyor. Şehrin hemen karşısındaki ezeli rakibimiz, şampiyonluğu elimizden kapıyor.

Kesinlikle yere serilmiş, çılgına dönmüş, harap olmuş... Son maçın, son saniyelerinde bütün bir sezon mahvoldu.

Ama şunu söyleyeyim, sonuçtan ne kadar nefret etsem de Sergio'dan asla nefret etmedim. Bir futbolcu olarak ona büyük saygı duyuyorum. O karşılıklı oynadığım en sert forvetlerden biri.

Sergio hiç şüphesiz tüm zamanların en iyi Premier Lig forvetlerinden biri. Premier Lig kupasını burnumun ucundan kaptı. Gelecekte iyi şanslar..."

Sergio Agüero'nun Manchester City kariyeri

Machester City, 2011 yılında Sergio Agüero'yu Atletico Madrid'den transfer etti. Yıllarca Premier Lig'in en iyi forvetlerinin arasında yer alan yıldız oyuncu, City formasıyla 4 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Cup şampiyonluğu, 5 Carabao Cup şampiyonluğu ve 3 kez de Community Shield kupası kazandı.

Agüero, Manchester City formasıyla sahaya çıktığı 384 karşılaşmada 257 gol atarken 73 kez de asist yaptı. Arjantinli yıldız 97 kez giydiği milli takım formasıyla da 41 gole imza attı.