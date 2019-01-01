Rio Ferdinand'dan Ronaldo'ya övgü: O yaşayan bir futbol tanrısı!

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ağlarına 3 gol bırakarak çeyrek finalin mimarı oldu.

efsanesi eski futbolcu Rio Ferdinand, maçında devleşen 'ya övgüler yağdırdı.

Ferdinand, Portekizli yıldızı 'yaşayan futbol tanrısı' olarak nitelendirdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında Atletico Madrid'e 2-0 kaybeden , rövanşta rakibini 3-0 geçti ve toplamda 3-2 skor üstünlüğüyle çeyrek finale yükseldi.

Maçta yaptığı hat-trickle yıldızlaşan Ronaldo ise gecenin yıldızıydı.

Karşalaşma sonrası BT Sport'a röportaj veren Ferdinand, Portekizli yıldızı övdü:

"O yaşayan bir futbol tanrısı! Yaptıkları inanılmazdı. Şampiyonlar Ligi'nde aklınıza gelebilecek her rekora imza attı. İlk golü Duncan Ferguson'un attıkları gibiydi. 'Bu benim' diyordu. İşte buna arzu denir. Atletico Madrid gibi muhteşem bir defansa sahip takıma yaptıkları inanılır gibi değildi."

Ronaldo, üç golle beraber Messi'nin Şampiyonlar Ligi hat-trick rekoruna ortak oldu.