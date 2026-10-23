Trabzonspor'un futbolcusu, dünya çapında tanınan Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Avrupa kıtasında hâlâ gözleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu sefer de İngiltere'nin en sert savunmacılarından biri ve Manchester United efsanelerinden birinin yaptığı ağır sözler gündeme oturdu.

United'ın ve İngiltere Milli Takımı'nın tarihi kaptanı Rio Ferdinand'ın, Salah'ın Türkiye'deki yeni serüveniyle ilgili açıklamaları, sayılar ve istatistiklerden çok taraftar ve duygusal yöne odaklanmasının ardından futbol çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Ferdinand, Türk internet sitesi "61saat"in aktardığı açıklamalarında, Muhammed Salah'ı Trabzonspor'daki mevcut tecrübesinde farklı kılan şeyin yalnızca sahada ortaya koydukları değil, kulüp taraftarıyla rekor bir hızda kurduğu sıra dışı ilişki olduğunu vurguladı.

Eski Manchester United yıldızı şunları ekledi: "Salah'ı farklı kılan, yeni takımıyla elde ettiği sayılar değil, Trabzonspor taraftarının ona duyduğu büyük sevgi. Tüm şehir onun adını haykırıyor, tıpkı Liverpool'da olduğu gibi."

Bu açıklama, Mısırlı yıldızın Anfield'dan Karadeniz'e taşıdığı taraftar aşkını özetliyor ve Salah'ın büyüsünün İngiltere sahalarının sınırlarını aştığını ortaya koyuyor.

Altın Top'u hak etti mi?

Ferdinand, Salah'ın Liverpool'daki tarihi dönemi hakkında konuşma fırsatını da kaçırmadı ve onu ancak efsanelerin ulaşabileceği bir mertebeye yerleştirdi.

Ferdinand açıklamalarında şöyle konuştu: "O, tarih boyunca Liverpool'un en iyi oyuncularından biri ve Liverpool'daki kariyerinin bir döneminde Altın Top ödülünü hak etmişti. Salah sıra dışı bir oyuncu; yeteneği, istatistikleri ve geçmişi kendini anlatıyor."

Dünyanın büyük forvetleriyle karşı karşıya gelmiş bir savunmacıdan gelen bu tarihi tanıklık, Mısırlı Firavun'un Premier Lig'deki dopdolu kariyerine hakkını teslim ediyor; birçok kişinin büyüklüğüne yaraşır bireysel bir ödülle taçlandırılmadığını düşündüğü bir kariyere.

Yeni bir serüven ve beklenen kupalar

Salah'ın Türk takımıyla geleceğine gelince, Ferdinand son derece iyimser göründü ve Trabzonspor'a transferin yolun sonu değil, yeni bir zafer faslının başlangıcı olduğunu değerlendirdi.

İngiliz yıldız şunları ekledi: "Yeni serüveni, muhteşem kariyerine daha fazla başarı ve kupa eklemesi için bir fırsat."

Ferdinand bu sözlerle, Salah'ın Türkiye'deki tecrübesini doğru çerçevesine oturtuyor; bir geri adım olarak değil, ister Liverpool'da ister Trabzon'da olsun imkansızı mümkün kılan bir oyuncunun mirasını zenginleştirebilecek yeni bir serüven olarak.



