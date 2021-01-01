Rio Ferdinand: Pogba, Manchester United'da bir miras bırakmak isteyecek

Rio Ferdinand, Paul Pogba'nın Manchester United'ın şampiyon olması halinde sezon sonunda takımda kalacağını düşünüyor.

Manchester'da artık mutlu olmadığı iddia edilen Paul Pogba'nın sezon sonunda Old Trafford'dan ayrılacağı yönünde haberler çıkmıştı.

Sakatlık ve korona virüs nedeniyle sezon başında istediği performansı yansıtamayan Fransız oyuncu, 'ın Premier Lig'de zirveye yükselmesinde son dönemde kilit bir rol oynadı.

Manchester United'ın eski kaptanı Rio Ferdinand, Paul Pogba'nın eğer Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig şampiyonluğunu kazanırsa İngiliz ekibinde kalacağından emin olduğunu söyledi.

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Kendi YouTube kanalı FIVE'da konuşan Ferdinand, "Pogba ile konuştuğumda düzenli oynadığı zaman çok mutlu olduğunu görüyorum" dedi.

Ferdinand, "İstikrarlı ve iyi futbol oynadığında mutlu bir insan. Pogba'nın mutlu olduğu yer Manchester United olmalı. Eğer Premier Lig'de şampiyonluk yaşarlarsa takımdan ayrılmasının zor olacağını düşünüyorum. Bence Pogba Manchester United'da devam ederek burada bir miras bırakmak isteyecek birisi." şeklinde konuştu.