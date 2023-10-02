Rio Ferdinand: Mohamed Salah’ı savunmak Harry Kane’i savunmaktan daha zor olur

Futbolculuk sonrasındaki kariyerini yorumcu olarak sürdüren Rio Ferdinand, Liverpool’un iyi bir başlangıç yapan yıldızını övdü.

Manchester United’ın ve İngiliz futbolunun efsane savunma oyuncusu Rio Ferdinand, Mohamed Salah ile Harry Kane’i kıyaslarken, kendisinin Salah’a değil Kane’e karşı oynamayı tercih edeceğini söyledi. talkSPORT'a konuşan Ferdinand, Manchester United'ın yaz transfer döneminde Harry Kane ile sözleşme imzalayamadığı için üzgün olduğunu ifade etti.

Ferdinand ne söyledi?

Kane'in Old Trafford'a gitmemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirten Ferdinand, buna rağmen Salah ile oynamanın kendisini daha fazla zorlayacağını belirtti. Ferdinand, “Dürüst olmak gerekirse ikisini de takımımda görmek isterim. Her birinin 30 küsur gol attığını düşünün. Salah muhtemelen karşılıklı oynamayı en istemeyeceğim oyuncu olurdu” dedi.

Premier Lig’de sezona harika bir başlangıç yapan Salah, Liverpool formasıyla çıktığı yedi karşılaşmaya üç gol ve dört asist sığdırmıştı. Öte yandan uzun yıllardır devam eden Tottenham macerasını sonlandıran ve Bayern Münih’in yolunu tutan Kane ise Thomas Tuchel’in takımı adına oynadığı altı Bundesliga karşılaşmasında rakip fileleri sekiz kez sarstı.