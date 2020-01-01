Rio Ferdinand: Mesut'un 18 aydır böyle gülümsediğini görmedim

Manchester United'ın eski futbolcusu Rio Ferdinand, Mikel Arteta'nın gelişinin Mesut Özil'i olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Premier Lig'in 21. haftasında , Mikel Arteta yönetimindeki ilk galibiyetini karşısında 2-0 kazanarak aldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika süre alan Mesut Özil, performansıyla dikkat çekti. Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Rio Ferdinand, BT Sport'ta maç ile ilgili yaptığı yorumlarda yeni teknik direktör Arteta'nın Özil'in bu yükselen performansına direkt olarak etki ettiğini belirtti:

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"Arteta, Emery yönetiminde bozulan havayı değiştirdi, tazeledi. Oyuncular Emery'nin taktik ve yöntemlerine inancını kaybetmişti. Hepimiz farklı teknik direktörler yönetimindeyken, 'Bu adamın yaptıklarına inancım yok' diye düşündüğümüz zamanlar olmuştur. Bu düşünce, farkında olmadan performansı da düşürüyor. Son düdük çalıp da Arteta sahaya girdiğinde nasıl olduklarını gördük. Mesut Özil'i 18 aydır böyle gülümserken görmemiştim. Bu size bir şeyleri anlatıyor aslında. Antrenmana gitmekten, futbol oynuyor olmaktan keyif alıyor artık."

8. dakikada ilk golü atan Nicolas Pepe için ise Ferdinand şunu söyledi: "Nicolas Pepe bu maçta yepyeni bir futbolcu gibiydi. Bu, yeni teknik direktörün verdiği güvenden oluyor."

Karşılaşmada oynanan futbolu da değerlendiren tecrübeli isim, "Bugünkü maçta Arsenal'den istikrarlı bir şekilde görmediğimiz bir disiplin gördük. Bir oyun yapısı vardı. Goller atıldıkça, iyi bir oyun oynandıkça artan vir özgüven vardı. Daha hızlı, daha güçlü ve daha agresiflerdi. Uzun süredir Arsenal'de görmediğimiz şeylerdi bunlar. Herkes çok mutlu. Mikel Arteta için de mutlular. Hep topla oynadıklarında, hem de topsuz alanda bir takım gibi performans sergilediler. Çok kaliteliydiler" dedi.