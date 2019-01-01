Rio Ferdinand: Mauricio Pochettino aynaya bakmalı ve kendini sorgulamalı

Tottenham'ın evinde Bayern Münih'e karşı aldığı hezimetin ardından Rio Ferdinand, Mauricio Pochettino'yu eleştirdi.

Rio Ferdinand, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'ın kendi sahasında 'e 7-2 kaybetmesinin ardından Mauricio Pochettino'nun aynaya bakmasını istedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında da Olympiakos deplasmanında 2-0 öne geçip skoru koruyamayan ve maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Tottenham, Premier Lig'e de iyi bir başlangıç yapamadı. Tüm bu sonuçların ardından ise Pochettino'nun geleceği sorgulanmaya başladı.

Maçın ardından BT Sport' a yaptığı açıklamalarda Pochettino'nun kötü sonuçlara doğru şekilde tepki vermesi gerektiğini belirten Ferdinand, "Her şey ona bağlı. Bu sonuçlara nasıl tepki vereceği, takımını nasıl ele geçireceği belirleyici olacaktır" yorumunu yaptı.

"Şampiyonlar Ligi'nde evinde Bayern Münih tarafından bu şekilde mağlup edilmek büyük bir sonuç," diyen Ferdinand, "Pochettino yaz boyunca büyük tecrübeye sahip oyuncularını kaybetti ve sonunda bu şekilde imha edildi. Bence aynaya bakmak ve bir şeyler yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.