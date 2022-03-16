Rio Ferdinand'a göre; Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı kadroya katmak bile Manchester United'ın sorunlarını çözmek için yeterli değil.

Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren United, Salı günü Atletico Madrid'e evinde 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Bu sonuçla kulübün kupa hasreti beş yıla yükseldi. Takımı geçici olarak Ralf Rangnick'e emanet eden United önümüzdeki sezon için teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Ferdinand ne söyledi?

Manchester United'ın işleri yoluna koymak için kalıcı bir menajere ve uzun vadeli bir vizyona ihtiyacı olduğunu belirten Ferdinand, aksi halde transferlerin işe yaramayacağını düşünüyor.

BT Sport'a maçı yorumlayan Ferdinand aklındakileri şu sözlerle dile getirdi:

"Bu sonucun bize gösterdiği şu; hangi oyuncuları bir araya toplarsanız toplayın, bu yeteneklerden istifade edecek birine ihtiyaç var. İşleri düzene sokacak bir menajer gerekiyor."

"United bu yaz Mbappe ve Haaland'ı alsa da ligi kazanamaz. Kimi transfer ettiğinizin bir önemi yok, işe tepeden başlamalısınız."

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Manchester United için sırada ne var?

Avrupa defterini kapatan Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ndeki son finalini 11 yıl önce oynamıştı. Sir Alex Ferguson yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar, Wembley'deki finalde Barcelona'ya boyun eğmişti.

Sezonu kupasız kapatmayı garantileyen United için artık bir numaralı hedef ligi ilk dörtte bitirip Şampiyonlar Ligi bileti almak.

FA Cup'ta Championship ekibi Middlesbrough'ya elenen Manchester United, milli aranın ardınan 2 Nisan'daki Leicester maçıyla Premier Lig mesaisine devam edecek.

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