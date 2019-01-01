Rio Ferdinand: Liverpool'dan ise Manchester City'nin şampiyonluğunu tercih ederim

Manchester United'ın eski oyuncularından Rio Ferdinand, Premier Lig'de şampiyonluk yarışını Manchester City'nin kazanmasını tercih edeceğini söyledi.

'ın eski stoperi Rio Ferdinand, bu sezon Maviler'in 'u geçerek şampiyon olmasını istiyor.

Liverpool, Premier Lig'in bitmesine iki ay kala şu anda puan tablosunda bir maç fazlasıyla 'nin iki puan önünde bulunuyor.

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Ferdinand ise City'nin son yıllardaki başarılı performansına rağmen şampiyonluk yarışında United'ın en büyük rakibi olan Liverpool yerine şehrin diğer takımını tercih etmek zorunda olacağını söyledi.

Daily Mirror' a konuşan United'ın efsane oyuncusu, "Şu anki durum United için en kötü senaryo olabilir. United'ı seven ve destekleyen bir taraftarın bu sene yarışan iki ekip arasından birisini tercih etmesi çok zor, fakat şu anda ne düşündüğümü söylemeliyim. İki takımın şampiyonluğundan birini seçmek zorunda olsam City'yi tercih ederim" ifadelerini kullandı.