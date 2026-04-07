Rio Ferdinand, Hollanda milli takım oyuncusu hakkında övgü dolu sözler sarf etti: "Vay canına! Ne harika bir oyuncu, o gerçek bir yıldız"

Rio Ferdinand, Kees Smit'i övgüyle anıyor. Manchester United'ın kulüp ikonu, AZ'nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu hakkında hayranlık dolu sözler sarf ediyor ve Kırmızı Şeytanlar'ın onu ne pahasına olursa olsun kadrosuna katması gerektiğini düşünüyor.

Smit, geçen ay Hollanda milli takımında ilk kez forma giydi ve Alkmaar ekibinde son aylarını geçiriyor gibi görünüyor. Conference League'de Sparta Prag'ı 4-0 yendikten sonra Ziggo Sport'un kamerasına AZ'den ayrılmayı düşündüğünü söyledi.

"Prensip olarak çok oynamak istiyorum, bu benim için önemli. AZ'de kalabilirim, ama bunun olacağını sanmıyorum," dedi. Smit'in bir Avrupa (üst düzey) kulübüne transfer olma şansı oldukça yüksek. Ferdinand'a kalırsa, genç oyuncunun bir sonraki adımı Manchester United olacak.

"Kees Smit gerçekten çok yetenekli bir oyuncu, sana söylüyorum," diye başlıyor eski profesyonel futbolcu, Rio Ferdinand Presents adlı podcast'inde. "O, 'onu hemen alayım' diye düşündüğün türden bir oyuncu, belki henüz birinci takıma hazır olmasa da. Umarım patlama yapar ve dünyayı hayrete düşürür. Ve eğer onu altı ay ya da bir yıl beklememiz gerekirse, bu benim için sorun değil, çünkü onu kesinlikle başka bir kulübe gönderemeyiz."

"Kees Smit gerçekten bir üst düzey oyuncu, inanın bana. O çocuk... Onu birkaç kez oynarken izledim ve bu benim için yeterliydi. Görüntüleri izledim ve... vay canına! Hollanda'daki bazı arkadaşlarımla da konuştum... O gerçekten yetenekli," diyor Ferdinand.

Smit, bu Perşembe günü AZ formasıyla Conference League çeyrek finalinde Shakhtar Donetsk'e karşı oynayacak. Eredivisie'de Alkmaar ekibi şu anda Ajax'ın üç puan gerisinde, altıncı sırada yer alıyor.

Söylentilere göre AZ, Smit için 60 milyon euro istiyor; bu durum, oyuncunun kendisinin de dikkatinden kaçmamış. "Herkesin bu konuyu konuşmaya başladığını anlıyorum. Duyduğum rakamlar absürt. İnsanların buna karşı çıkmasını ya da bu parayı çok fazla bulmasını anlıyorum. Ben de öyle düşünüyorum."