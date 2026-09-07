Eski İngiliz savunmacı Rio Ferdinand, Arsenal'in sahip olduğu ve takımı üst üste ikinci kez Premier Lig şampiyonluğuna taşıyabilecek "olağanüstü gücü" ortaya koydu.

Ferdinand, Arsenal'in dün pazar günü Londra derbisinde Chelsea'yi 2-1 yendiği maça ilişkin analizinde şöyle konuştu: "Bence güçlü görünüyorsunuz. Artık tecrübeniz de var. Declan Rice'ın yaklaşık 10 dakika önce Morgan Rogers'a yaptığı o faul bile, maçı yönetme konusundaki sağlam anlayışı, büyük hataları ne zaman yapacağını ve oyunu ne zaman yavaşlatacağını gösteriyor."

Ve şunları ekledi: "Arsenal'in kontrole ihtiyacı yok, bazı zamanlarda iyi oynamaya da ihtiyacı yok ama her zaman maçın içinde."

Ferdinand sözlerine şöyle devam etti: "Bu, geçen yıl boyunca Arsenal'de fark ettiğim bir şey; maçı kontrol etmeyi umursamıyorlar. Pep Guardiola döneminde her şey sistemlerle, bölgeleri kontrol etmekle, akışlarla ve topa sahip olmayı garanti altına almakla ilgiliydi."

Ayrıca oku: Video: "Bu ligi ifşa edeceğim" - Felix, Suudilerin öfkesini patlattı

Ve şöyle açıkladı: "Arsenal bunu bazı zamanlarda yapmak istiyor ama sadece buna bel bağlamıyorlar; birçok farklı yolla kazanabilirler ve belki de olağanüstü güçlerini bu oluşturuyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Maçı kazanmak için tek bir yolları yok, bunu birçok farklı şekilde yapabilirler; bu da bence onları rakiplerin karşısında hazırlanması çok zor bir takım haline getiriyor."

Arsenal, Morgan Rogers'ın erken golüyle geriye düştükten sonra geri döndü; çoğu zaman fazlasıyla temkinli olmakla suçlanan Mikel Arteta'nın takımı kabuğundan çıkmak zorunda kaldı.

Arsenal, en iyi seviyesine geri döndüğü anlaşılan kaptan Martin Ödegaard ile Kai Havertz'in golleriyle maçın gidişatını tersine çevirdi; takım, her zaman sahip olmamakla suçlandığı hücum üstünlüğünü sergiledi.

Chelsea'nin yeni kalecisi Emiliano Martinez'in birkaç heyecan verici kurtarışı olmasaydı, Arteta'nın takımı farkı daha da açacaktı; maçın sonuna yaklaşılırken Arsenal, maçı başarıyla bitirmek ve yeni sezona yaptığı kusursuz başlangıcı uzatmak için savunmadaki güçlü yanlarına yaslanmaya başladı.