Eski İngiliz futbolcular, Türkiye’nin dün gece İtalya ile oynadığı maça dair yorumlarda bulundu.

Euro 2020’nin açılış maçını yorumlayan Ferdinand, Türkiye’nin ilk devrede gol yemediği için şanslı olduğunu belirtti ve İtalyanlar'ın Chiellini ile yakaladığı pozisyonda Türkiye savunmasını eleştirdi.

Maçı 21. dakikasında tecrübeli İtalyan stoper Chielliini, bir köşe vuruşundan sonra yaptığı kafa vuruşuyla golü bulmaya çok yaklaşmış, fakat Uğurcan Çakır’ı geçememişti.

Devre arasında BBC’ye konuşan Ferdinand: “Köşe vuruşunda Chiellini’yi bomboş bıraktılar, bu hiç kabul edilebilir değil. O pozisyonda şans tamamen onlardan yanaydı.”

“İtalya taktiksel açıdan baskın olan taraftı ancak bitirişi vuruşu yapmakta zorlandılar.”

Alan Shearer'in açıklamaları

BBC Sport’ta maçı yorumlayan bir diğer eski futbolcu Alan Shearer da İtalya’nın daha iyi olan taraf olduğu konusunda Ferdinand’la hemfikirdi. Ayrıca Shearer, Burak Yılmaz’ın üçüncü bölgede çok yalnız kaldığının da altını çizdi.

Shearer, şu açıklamalarda bulundu: “İtalya çok daha iyi bir oyun oynuyor. Top hakimiyetleri oldukça iyi fakat son paslarda ve vuruşlarda sıkıntı yaşadılar.”

“Türkiye kendi yarı sahasından çıkmakta çok zorlanıyor, derinde çok kalabalık bir savunma yapıyorlar. Bundan dolayı da topu kazandıklarında ileri çıkmak için çok fazla efor sarf etmeleri gerekiyor, ayrıca Burak Yılmaz da arkadaşlarından hiç destek alamıyor.”

“İtalya ise topu kaybettiğinde çok etkili bir pres uyguladı. Türkiye birkaç kez sağ ve sol kenardan etkili olmaya çalıştı ve böyle pozisyonlarda İtalya’nın zorlanabileceğinin sinyallerini verdi.”

İtalya, ikinci devrede de oyun üstünlüğünü korudu ve bulduğu 3 golle turnuvaya oldukça iddialı bir başlangıç yaptı.

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