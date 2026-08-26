Nassr'ın Ettifak karşısındaki geri dönüşü, iki gol geriye düştükten sonra kazanılan heyecanlı bir galibiyetten ibaret değildi; aynı zamanda neredeyse imkânsız görünen bir durumdan skoru tersine çevirme senaryosunu tekrarlayan "El Alemi"yi profesyonel ligde tarihi bir rakama çok yaklaştırdı.

Opta ağının verdiği bilgiye göre Nassr, Suudi Profesyonel Ligi tarihinde iki gol geriye düştükten sonra galibiyeti beşinci kez elde etti ve bu rakamda Ahli ile Ettifak'a ortak oldu. Hilal ise bu geri dönüşü 7 maçta gerçekleştirerek zirvede tek başına yer alıyor.

Ancak en dikkat çekici çelişki, o remontadadan önce yaşananlarla ilgili; zira Nassr, kalecisi Bento'nun 12. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından on kişiyle oynamasına rağmen ilk yarıyı Ettifak karşısında 0-2 geride kapattı. Buna rağmen, bu Nassr'ın kendisini bu durumda bulduğu ilk sefer değildi.

Opta, takımın 2009-2010 sezonundan bu yana ilk yarıyı iki veya daha fazla gol geriye düşerek kapattığı son beş maçında yenilmediğini, bu maçların tamamının beraberlikle sonuçlandığını belirtiyor.

Bu durumların sonuncusu yine Ettifak karşısında yaşanmış ve Mart 2022'de 2-2'lik sonuçla noktalanmıştı.

Dammam'da ise Nassr bu geçmişi bir adım daha ileri taşıdı; zira yenilgiden kaçınmakla yetinmedi, 0-2'lik geriliği ikinci yarıda Sadio Mane'nin "ikili golü" ve Abdulilah Al-Amri'nin katkısıyla attığı üç golle 3-2'lik galibiyete çevirdi.

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