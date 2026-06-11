Rijnmond, Feyenoord ve De Kuip hakkında devasa bir haber yayınladı

Rijnmond'un Perşembe akşamı bildirdiğine göre, Feyenoord De Kuip'in sahibi oluyor. Aceleyle toplanan bir üye genel kurulunda, Feyenoord'un hisselerin çoğunluğunu eline almasını mümkün kılan tüzük değişikliği kabul edildi.

Rotterdam kulübü, kırk yılı aşkın bir süredir stadyumun sahibi olmadığı için eleştiriliyordu. Bu nedenle Feyenoord uzun süredir bu konuyu halletmek için uğraşıyordu, ancak şimdi bu tarihi adım atıldı.

Süreç kolay geçmedi, ancak geçen yıl işler hızlandı. Rijnmond nu gazetesi, “Başlangıçta hissedarlar sunulan teklifi kabul etmek istemedi, ancak aylar süren müzakerelerin ardından taraflar bir anlaşmaya vardı” diye yazıyor.

De Kuip'in hissedarları Perşembe akşamı stadyumda bir araya gelerek birleşme konusunda oylama yaptılar. İlk başta planlara eleştirel yaklaştılar, ancak müzakerelerin ardından yine de onay verdiler.

“Hissedarlar için garantili koltuklar ve bunların ne kadar süreyle mevcut kalacağı da konuşulan konular arasındaydı. Ayrıca, bu karar nedeniyle hisselerini satmak isteyenler için hisselerin değerinin belirlenmesi konusunda da müzakere edildi,” diyor Rijnmond.

Feyenoord ve De Kuip arasındaki işbirliği, Stadion Feijenoord'un 80.635 yeni hisse senedi ihraç etmesiyle şekilleniyor. Bu hisseler, Feyenoord tarafından yaklaşık 3,7 milyon avroya satın alınacak. Bundan elde edilecek gelir, stadyumun gerekli bakım çalışmaları için doğrudan kullanılabilir. Böylece, De Kuip'teki profesyonel futbol lisansı artık tehlike altında değil.

Feyenoord, önümüzdeki on yıl boyunca her yıl gerekli bakım ve yatırımlara üç ila beş milyon euro arasında bir miktar ayırmayı taahhüt etti. Bu, yaklaşık beş milyon euro tutarındaki yıllık kira bedeline ek olarak gerçekleşecek. On yıllık bir süre için bu, kira bedelinin yanı sıra stadyuma toplam 41,5 milyon euroluk bir yatırım anlamına geliyor. Ayrıca, önümüzdeki üç yıl boyunca Feyenoord stadyumdaki hisselerini başka bir tarafa satamaz.