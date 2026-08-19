Kadisiye kulübü taraftarları, bugün çarşamba, 19 Ağustos'ta, en dikkat çekicisi Manchester City'den Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'in transferi olan pek çok sevindirici sürprizle karşılaştı.

Ancak Reijnders, Kadisiye taraftarları için tek sevindirici sürpriz değildi; nitekim Suudi Arabistan'ın "El-Riyadiyye" gazetesi, takımın maçlarına ev sahipliği yapacak olan Aramco Stadyumu'nun hazır olmaya yaklaştığını açıkladı.

Gazete, dünya çapındaki spor stadyumlarının inşasında uzmanlaşmış en son teknolojiler kullanılarak stadyum zemininin nakli ve montajının tamamlandığını ve maçlara ev sahipliği yapmaya hazır hale geldiğini belirtti.

Aramco Stadyumu'nun kapasitesi, tüm kesimlere ayrılmış olmak üzere yaklaşık 47 bin seyirciye ulaşıyor; ayrıca stadyumda gelişmiş ağırlama tesisleri ile stadyum içindeki erişimi ve dolaşımı kolaylaştıran dijital hizmetler bulunuyor.

Stadyuma, kalabalık yönetimine yönelik akıllı sistemlerle desteklenen 15 iç kapıdan girilebiliyor; ayrıca etkinlik öncesinde ve sonrasında taraftar hareketini düzenlemeye ve yoğunluğu azaltmaya yönelik gelişmiş çözümler bulunuyor.

Gazete, Avrupa stadyumlarında kullanılan bazı teknolojileri de açıkladı; örneğin stadyum zemini, yağmur suyunu emen, tahliye sürecini hızlandıran ve maçlar sırasındaki olumsuz etkisini azaltan bir sistemle donatılmış.

Stadyum ayrıca, kapasitesi stadyumun tüm alanlarını kapsayan 22.500 ton soğutmaya ulaşan klima sistemine bağlı bir havalandırma sistemi de içeriyor.

Bunlara ek olarak, Aramco Stadyumu'ndaki hava akış kalibrasyonu, en zorlu iklim koşullarında dahi en yüksek konfor ve verimlilik seviyelerini garanti etmek amacıyla, gelişmiş simülasyon teknolojileri kullanılarak tasarım aşamalarında hassas biçimde yapıldı.

Kadisiye, özellikle takımın tarihinde ilk kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasına katılacak olması nedeniyle, mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için tüm uygun koşulları sağlamayı hedefliyor.