Rigaux ve Eenhoorn'un açıklamalarının ardından Robin van Persie'nin geleceği son derece belirsiz hale geldi

Robin van Persie’nin Feyenoord’daki geleceği hâlâ belirsiz. Pazartesi öğleden sonra düzenlenen basın toplantısında, göreve yeni atanan teknik direktör Dévy Rigaux, Van Persie’nin baş antrenör olarak kalacağını doğrulamak istemedi.

Pazartesi öğleden sonra De Kuip'te Robert Eenhoorn ve Rigaux, sırasıyla genel direktör ve teknik direktör olarak basına tanıtıldı.

Basın odasında Van Persie'nin Feyenoord'daki geleceği hakkında bir soru soruldu. Rigaux bu konuda henüz bir açıklama yapamadı. "Önce geçen sezonu analiz edeceğiz, sonra bir karar vereceğiz."

"Bu karar için zaman ayıracağız. Kendimize bir son tarih belirlemedik. Nereye gitmek istediğimiz netleştiğinde bir karar vereceğiz," diye konuştu Belçikalı yönetici.

Eenhoorn da kendisine ve Rigaux'ya bir son tarih koymak istemedi. Genel direktör, "Bu konuda bir karar vermemiz biraz zaman alacak" dedi.

Van Persie, Feyenoord'un teknik direktörlüğünü bir buçuk yıldır sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon, PSV'nin çok gerisinde kalarak ikinci sırada bitirdi.