Riera, Real Madrid'i "Bayern'in boğucu baskısı" konusunda uyarıyor: Isınma sırasında bile peşinizde

Gözler bu akşam Salı günü "Santiago Bernabéu" Stadyumu'na çevrilmiş durumda; Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında tarihi rakibi Bayern Münih'i ağırlayacak. Manchester City maçından sonra bu karşılaşma, bu yılın en zorlu Avrupa sınavı olarak görülüyor; "Los Blancos", prestijli kupayı kaldırmanın en güçlü adaylarından biriyle karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın takımı, ev sahibi avantajı ve taraftar desteğini kullanarak, rövanş maçı öncesinde yarı finale bir adım atacak olumlu bir sonuç elde etmeye çalışıyor. Ancak Almanya'nın kalbinden, daha doğrusu Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Albert Riera'dan uyarılar geldi.

Riera, bu sezon Bundesliga'da Bayern ile karşılaştıktan ve 3-2 mağlup olduğu çekişmeli bir maç çıkardıktan sonra, Bayern'in sırlarını en iyi bilenlerden biri olarak kabul ediliyor. "El Partidazo de la Cope" programına yaptığı açıklamada, İspanyol teknik direktör Bayern'in agresif oyun stilini şöyle anlattı: "Isınma anından itibaren size baskı uyguluyorlar. Defansın kalbi Obamicano'yu ceza sahası içinde ensenize yapışmış halde buluyorsunuz. Sahanın her santimetresinde baskı yapan bir takım ve adam adama markajdan çekinmiyorlar; fiziksel güçlerine ve agresifliklerine büyük güven duyuyorlar."

Bayern'in gücüne rağmen, Riera bu hücum hırsının iki ucu keskin bir kılıç olabileceğini düşünüyor: "Gerçek şu ki, Real Madrid boş alanlarda koşarken ve topu ele geçirirken büyük bir rahatlık hissediyor ve bence bu Arbeloa'nın takımının sahip olduğu bir avantaj, çünkü Bayern başka türlü oynamayı bilmiyor. Bu tarz Madrid'e tam olarak uyuyor; eğer düşük defans bloğuna dayanan bir takımla karşılaşsalardı durum daha kötü olurdu, ancak Bayern'in hücumdaki atılımı Real Madrid'in yararına."







