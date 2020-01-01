Rıdvan Yılmaz'a yeni sözleşme hazırlanıyor

Göztepe maçında ilk kez ilk 11'de yer bulan Rıdvan Yılmaz'ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesi yenilenecek.

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, deplasmanında 90 dakika sahada kalırken, ortaya koyduğu performansla büyük alkış toplamıştı. İlk kez ilk 11'de şans bulan Rıdvan'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

Milliyet'in haberine göre siyah beyazlı yönetim iki sezon önce profesyonelliğe geçirilen genç futbolcuyla önümüzdeki günlerde uzun süreli bir sözleşme imzalamayı düşünüyor.

10 yıldır Beşiktaş çatısı altında bulunan Rıdvan’ın uzun seneler daha takıma hizmet edebileceğini düşünen yönetimin; Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Erdoğan Kaya gibi genç oyuncuların sözleşmelerini de kısa süre içinde yenilemeyi planladığı ifade edildi.