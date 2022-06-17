Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'ta acil yardım planının parçası değil

Alman ekibi, Beşiktaş'tan transfer ettikleri genç oyuncuya zaman tanımak istiyor.

Eintracht Frankfurt CEO'su Markus Krösche, Rıdvan Yılmaz'ın takıma monte edilmesi gerektiğini söylerken "Kimse olağanüstü şeyler beklememeli" diyor.

Beşiktaş altyapısında yetişen sol bek oyuncusu kulüple geçirdiği iki verimli sezonun ardından Alman ekibine transfer oldu.

Kariyerine Bundesliga'da devam edecek olan 21 yaşındaki oyuncu, Eintracht Frankfurt'ta acil durum planının parçası değil.

Markus Krösche ne söyledi?

Frankfurter Rundschau'a konuşan Markus Krösche, Rıdvan Yılmaz ile ilgili şunları söyledi: "Rıdvan şu anda bir Filip Kostic'in bize verebileceklerinden çok uzakta."

"Ancak takıma da itina ile monte edilmesi gerekiyor. Olağanüstü şeyler kimse beklememeli. Genç oyuncuların zamana ihtiyacı oluyor. Özellikle de yurtdışından geliyorlarsa uyum daha uzun sürüyor."

"İlk sezonda her şeyi tanıyıp özümseyerek sonrasında takımla kaynaşmaları gerekiyor."

Rıdvan Yılmaz'ın transfer ücreti ne kadar?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Genel Kurulu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Yılmaz'ın transfer ücretini de açıkladı.

"Frankfurt ile Rıdvan Yılmaz için ödeme planında henüz anlaşamadığımız için biraz ayak sürtüyorum açıkçası."

"Yaklaşık 6.5 milyon euro Beşiktaş kasasına girecek. 4 milyon euro %100. 4 artı 2.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan %20'lik gelir elde edeceğiz."

Daha fazlası