Rıdvan Yılmaz, BJK kısaltması nedeniyle Rangers taraftarlarının şimdiden sevgilisi oldu

Siyah-beyazlılardan ayrılan oyuncuyu İskoçlar için şimdiden özel kılan sebep ne?

Rıdvan Yılmaz, Glasgow Rangers'a imza atmak için Beşiktaş kampından ayrılarak İskoçya'ya gitti ve Avrupa hayaline adım attı.

Siyah-beyazlılar ise 21 yaşındaki sol bek için İskoçya ekibi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş'ın bu açıklamasının ardından Rangers taraftarları, Rıdvan Yılmaz transferini büyük bir ilgiyle karşıladı.

Yilmaz? He already gets it!!!! pic.twitter.com/671ZH2gFRT — Big G 🇬🇧 (@RFCGW) July 21, 2022

İskoçların bu ilgisinin ardında ise "BJK" kısaltması yatıyor. Peki BJK, Rangers taraftarları için ne anlam ifade ediyor? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

BJK kısaltması Rangers taraftarları için ne anlam ifade ediyor?

Rangerslılar için Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kısaltması olan BJK oldukça uzun yıllara dayanan özel bir anlam ifade ediyor ve İskoçlar, Rıdvan Yılmaz transferini bu yönüyle de kutluyorlar.

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Ibrox tribünlerindeki pankartlarda ve Glasgow'un duvarlarında sıkça BJK grafitilerine rastlayabilirsiniz. Bu kısaltma, Rangerslıların ezeli rakibi Celtic'e 1960 - 1970 yılları arasında yaşananlar yüzünden bir gönderme.

Celtic, efsane teknik direktörü Jock Stein ile tamamı İskoç, çoğu da altyapıdan çıkan oyuncularla oluşan kadroyla 1967'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nın galibi oldu.

Ancak daha sonradan ortaya çıktı ki Jock Stein döneminde Celtic'e oyuncu yetiştirmek için kurulan Celtic Boys Club'da çocuklara karşı cinsel istismar suçu işleniyordu. Olayın faili ise Celtic Boys Club'ın başındaki Jim Torbett'di.

Rangerslılara göre Jock Stein, yakın mesai arkadaşı Jim Torbett'in istismar suçunu polise bildirmedi ve skandal bu yüzden senelerce gizli kaldı.

BJK kısaltması, "Big Jock Knew" (Koca Jock Biliyordu) anlamına geliyor ve Celticliler ile efsane teknik direktörleri Jock Stein'e bir gönderme.

Celtic’in; tamamı İskoç, hatta çoğu da altyapıdan çıkan oyunculardan oluşan kadroyla kazandığı Şampiyon Kulüpler Kupası’nın mimari olan efsane teknik direktör Jock Stein’e atıftır daha doğrusu bu. pic.twitter.com/6szlNpX8Nw — Cem Türktekin (@JasonMcAteer7) July 22, 2022

Rıdvan Yılmaz ne söyledi?

Rıdvan Yılmaz ise Beşiktaş'a gözyaşlarıyla veda etti ancak hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi:

"Çok mutluyum, hayalimi gerçekleştiriyorum. Bu kulübe para kazandırıp gitmek gibi bir hayalim vardı, bunu gerçekleştirdim. Gitmek tabii ki üzüyor ama büyük Beşiktaş camiasını Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek için gittiğimi herkes bilsin."

"Geçtiğimiz sezon Avrupa finali oynayan iki takıma da gidebilirdim. Sonuç olarak Rangers'a gidiyorum. Heyecanlıyım."

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