Yıldırım Demirören tekrar aday olur mu? Rıdvan Dilmen'den ilginç tahmin

Rıdvan Dilmen, TFF başkanlığı için Yıldırım Demirören'in tekrar aday olabileceği tahmininde bulundu.

Yaklaşan Futbol Federasyonu başkanlık seçimleri öncesinde adaylar tartışılırken Rıdvan Dilmen'den ilginç bir tahmin geldi.

NTV yorumcusu RIdvan Dilmen, eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yeniden aday olabileceğini açıkladı.

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"Başkanlık için Nihat Özdemir Bey gündemde. Bir çalışması olduğu söyleniyor. Ancak insanlar yanlış anlamasın, benim şahsi bir yorumum var, bu benim hislerim. Yıldırım Demirören Bey uzun süre Beşiktaş başkanlığı yaptı. Çok uzun süre de TFF başkanlığı yaptı. İddaa ihalesinden vazgeçip, 'TFF başkanlığına yeniden adayım' derse benim için şaşırtıcı olmaz." ifadelerini kullanan Dilmen, Demirören'in istifasını sürpriz olarak değerlendirdi:

"İstifa etmeden önce Yıldırım Bey'in çok eski arkadaşı olan Kaya Çilingiroğlu, bırakmasının sürpriz olacağını söylüyordu. Bana da sürpriz oldu. Yıldırım Bey İddaa ve TFF'nin beraber olmayacağını biliyordu ve istifa etti."

"1 Haziran'a kadar çok uzun süre var. Öyle bir şey ki, herkes için geçerli, benim için de geçerli, böyle bir koltuğu bırakmak kolay değil. Futbol başka bir sevdadır, bırakırsa üzülebilir. Bu uçuk bir şey belki ama benim kişisel fikrim."