Rıdvan Dilmen: "TFF başkanlığı için Nihat Özdemir'in adı geçiyor"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den TFF başkanlığı için çarpıcı iddia...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan%100 Futbol programında Haziran ayında yapılacak olan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı hakkında önemli bir iddia ortaya attı.

Bilindiği üzere son 7 yıldır TFF başkanlığını yürüten Yıldırım Demirören'in geçtiğimiz hafta görevinden istifa etmesinin görevi vekaleten Hüsü Güreli yürütüyordu.

Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili olarak, "Federasyon başkanlığıyla ilgili Nihat Özdemir'in adı geçiyor. Başkan olacağı söyleniyor. Sanırım yöneticiler öyle bir karar aldı. Ben böyle duydum. Hayırlısı olsun." dedi.

Nihat Özdemir, bir dönem Fenerbahçe Kulübü'nde Aziz Yıldırım yönetiminde görev almış ve asbaşkanlık yapmıştı.