Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil’e Los Angeles FC’nin ilgisi olduğunu açıkladı

Mesut, 2021 yılının ocak ayında Arsenal ile sözleşmesini feshederek Emirates Stadyumu'ndaki sekiz yıllık kariyerine son verdi ve bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

2024 yılına kadar Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda kalmak üzere sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu, mart ayında henüz belirlenemeyen bir nedenle Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın talimatıyla kadro dışı bırakıldı.

Mesut Özil’in, Fenerbahçe’deki kariyeri şimdilik belirsiz görünüyor.

Ne söylendi?

Mesut Özil’le iyi bir ilişkisi olan Rıdvan Dilmen, aynı zamanda genç bir oyuncuyken onun için bir rol modeldi ve ikili, geçmişten günümüze düzenli şekilde görüşmelerini sürdürüyor.

Dilmen, Fenerbahçe'nin Mesut’un sözleşmesini iki sezon erken bitirmeyi planladığı yönünde çıkan haberler üzerine LAFC'nin Mesut'u MLS'ye transfer etmek istediğini iddia etti.

Rıdvan Dilmen TRT’de verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Mesut ile iki haftada bir görüşüyorum. Los Angeles'tan bir ilgi olduğunu biliyorum.

"Bununla ilgili yazılı bir mesaj gördüm."

Mesut, Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

2020-21 sezonunun ortasında Fenerbahçe’ye katılan Mesut, geldikten sonra ilk 11 maçında gol atamadığı için Fenerbahçe kariyerine sakin bir giriş yaptı.

33 yaşındaki oyuncu, bu sezon kadro dışı bırakılmadan önce en iyi form düzeyine ulaştı ve çıktığı toplam 26 maçta dokuz gol atıp iki asist kaydetti.

Mesut Özil'in Fenerbahçe’de kadro dışı kalmasının ardından kulüp başkanı Ali Koç da bu ayın başında, yıldız futbolcunun yakın zamanda kadroya dönmeyeceğini açıkladı.

Ancak Arsenal'ın eski yıldızının menajeri Erkut Söğüt, Mesut’un Fenerbahçe'de kalmak istediğini ve saha dışı sorunlar çözülür çözülmez takıma geri döneceğini belirtti.

Söğüt, "Mesut hiçbir yere gitmeyecek, bir yere gitmeyi de düşünmüyor.

“Kontratının bitmesine 2 yıl daha var. Fenerbahçeli olarak burada devam edecek” dedi.

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