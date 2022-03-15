Rıdvan Dilmen'den Batshuayi yorumu: "Fenerbahçe olsam düşünmeden alırım"

Türk futbolunun en popüler yorumcularından Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabına gelen soruları yanıtladı.

Geniş bir yelpazedeki sorulara içten ve detaylı yanıtlar veren Dilmen, Fenerbahçe'deki Löw ihtimaline ve Beşiktaş'ın tartışılan golcüsü Michy Batshuayi'ye de değindi.

Ne söyledi?

Dilmen, bir kullanıcının "Beşiktaş gelecek yıl nasıl bir planlama yapmalı?" sorusuna verdiği yanıtta, Önder Karaveli'nin takımdaki geleceğine değindi ve Batshuayi'nin neden oynatılmadığını sorguladı.

"Önce sezon bitmeden teknik direktör seçimi. Şu anda hem biz, hem de Önder Hoca biliyoruz ki; gelecek sezon Beşiktaş'a yeni teknik direktör gelecek. Yabancı gelirse; Önder Hoca da saygın kişiliği, camiayi ve ligi bilmesi nedeniyle yanında devam etmeli."

"Uygun şartlar olursa Vida ile devam edilmeli, ama yanına çabuk, hızlı ve solak bir oyuncu bulunmalı. Gelecek teknik adamın oyun sistemine göre planlama ve transfer yapılır. Gedson çok faydalı olacaktır. Atiba'nın yerini çok iyi bir isimle doldurdular, yaşı gereği Atiba yavaşladı çünkü."

"Anlayamadığım bir şey var: Ligimizin en golcü sol kanat oyuncusu Larin ile henüz anlaşma olmadı; kesinlikle kalmalı. Ve yine anlayamadığım; camia içinde çok eleştirilen, benim futbol ve futbolcu görüşüme göre ligin üstünde seviyesi olan santrafor Batshuayi'nin oynatılmaması. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam, imkan olsa, Batshuayi'yi hiç düşünmeden alırım. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın, fikrimi söylüyorum."

"Löw başarılı olur"

Joachim Löw'ün Fenerbahçe'nin başına geçmesi ihtimalini değerlendiren Dilmen, transferlerin teknik direktör göreve getirildikten sonra yapılması gerektiğini vurguladı.

"Gelirse Löw'ün başarılı olacağına inanıyorum. Fenerbahçe'nin dört yıldır çözemediği problem bu; transferlerin üstüne teknik direktör geliyor. Ama şimdi bir an önce teknik direktör alınmalı! Oynatacağı sisteme uygun transferler yapılmalı. Düşünmedikleri de gönderilmeli!"

"Fenerbahçe'nin planlaması yanlıştı. Beş sol açığı, dört sağ açığı, üç forvet arkası olur mu bir takımın!"

Dilmen, Trabzonspor'un Nisan ayı ortasında şampiyonluğunu ilan edeceği öngörüsünde bulundu.

"10 veya 17 Nisan’da tur atar. Trabzonspor oturmuş kadrosuyla seneye de şampiyonluk adayıdır. Ama bu yılki gibi kolay şampiyonluğa zor rastlanır."

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