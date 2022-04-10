Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, kısa sürede Türkiye'de kendisini beğendirmeyi başardı.

Her kesimden övgüler alan Fransız hoca, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in de takdirini topladı.

Dilmen, Ismael'in oyun tarzını Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'e benzetti.

Ne söylendi?

TRT Spor'da Beşiktaş - Alanyaspor maçını değerlendiren Dilmen, karşılaşmanın ardından,

"Beşiktaş, Fatih Terim tarzı bir teknik direktör bulmuş" yorumunu yaptı.

Eski futbolcu, ayrıca Beşiktaş'ın kadro kalitesi hakkında da şunları söyledi:

"Oturmuş bir Trabzonspor ve Fenerbahçe kadrosu varken Beşiktaş, bu kadroyla şampiyon olamaz."

Valerien Ismael neden övgü topluyor?

Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin yerine göreve getirilen 46 yaşındaki teknik direktörün ilk maçı Trabzonspor deplasmanıydı.

Lig liderine karşı yüksek tempoda iyi bir oyun sergileyen Beşiktaş, 1-0 geriye düşmesine rağmen Trabzon'dan 1-1'lik beraberlikle döndü.

Cumartesi akşamı da Alanyaspor'u 4-1 gibi net bir skorla deviren Kartal, iki maçta aldığı altı puan ile öz güven tazeledi.

Fransız hocanın bu kadar övülmesinin nedeni sadece skorlar değil. 3-4-3 dizilişini tercih etmesi bir kere onu farklı kılıyor.

Bununla birlikte şiddetli bir ön alan baskısı ve yüksek tempo, taraftarların hoşuna giden tarzda bir oyun ve Dolmabahçe'de Alanyaspor maçında tribünlerin tamamen dolu olmasını buradan anlayabilirsiniz.

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