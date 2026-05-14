Ricky van Wolfswinkel yine de futbol oynamaya devam edecek mi? "Orada oynamayı çok isterim"

ESPN'e verdiği röportajdan anlaşıldığı üzere, VV Woudenberg, Ricky van Wolfswinkel'in geri dönüşü konusunda ciddi umutlar besleyebilir. FC Twente'nin 37 yaşındaki forveti, doğduğu yerin amatör takımına katılmayı düşünüyor.

Van Wolfswinkel, 10 yaşına kadar Woudenberg'de oynadıktan sonra Vitesse'ye transfer oldu. Gerisi malum.

Hollanda milli takımında iki kez forma giyen oyuncu, profesyonel futbolu bırakmaya karar verince, geri dönüşü ciddi olarak düşünmeye başladı.

Woudenberg'in sadece birinci ligde oynaması Van Wolfswinkel için önemli değil. “Tüm kariyerim boyunca önemli olan ödüller değildi. Benim için önemli olan çevremdeki insanlar. Woudenberg'deki insanlar beni her zaman takip etti ve destekledi.”

"Bu desteği her zaman hissettim ve şimdi karşılığını vermek istiyorum. Umarım oradaki gençlere bir şeyler katabilirim," diyor tecrübeli oyuncu.

Van Wolfswinkel'in önümüzdeki sezon amatör sahalarda izlenebilmesi oldukça olası. “Kariyerim boyunca VV Woudenberg'de son bulmak istediğimi söyledim ve bu gayet iyi bir şekilde gerçekleşebilir. Hala her hafta kulübe gidiyorum ve onlara bir şeyler geri vermek istiyorum.”

“Orada, beni her zaman destekleyen arkadaşlarım ve ailemle birlikte, evime çok yakın bir terasta oynamayı çok isterim. Bana harika bir fikir gibi geliyor,” diye bitirdi.