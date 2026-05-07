"Ricky van Wolfswinkel Ajax'ta kendini kanıtlamış olsaydı, FC Barcelona'da oynuyor olurdu."

Aad de Mos, Ricky van Wolfswinkel’in kariyerinden büyük keyif aldı. Eski teknik direktör, RTV Oost’a verdiği röportajda bunu dile getirdi.

37 yaşındaki Van Wolfswinkel, bu sezonun ardından profesyonel futboldan emekli olacak. De Mos, FC Twente'nin forvetini yirmi yıl önce Vitesse'de bir yetenek olarak izlemişti.

De Mos, Van Wolfswinkel'in başı dik bir şekilde veda edebileceğini düşünüyor. "Her yerde gol attı."

De Mos'un aklında özellikle bu tecrübeli oyuncunun penaltıları kalacak. "Onları olağanüstü buluyorum. Penaltı noktasına geçtiğinde, golün kesin olacağından emin olursun."

De Mos, Van Wolfswinkel'in azmi sayesinde çok şey başardığını düşünüyor, ancak bir de ekleme yapıyor. “Amsterdam'da doğmamış olması onun için bir talihsizlikti.”

“Ajax gibi mutlak bir üst düzey kulüpte çıkış yakalasaydı, belki de yolu farklı olurdu. O zaman Sporting Portugal’a gitmezdi, belki de FC Barcelona’ya giderdi.”

De Mos, futbolseverlerin Van Wolfswinkel'i kesinlikle tekrar göreceklerini düşünüyor. “Onun iyi bir antrenör veya analizci olacağını düşünüyorum. Ayakları yere basıyor, dürüst ve oyunu iyi görüyor.”