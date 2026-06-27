Ricky van Wolfswinkel (37) futbol oynamaya devam edecek ve bir Hollanda kulübüyle sözleşme imzalayacak

Ricky van Wolfswinkel, çocukken futbol hayatına başladığı kulüp olan VV Woudenberg’de kariyerini sonlandıracak; amatör kulüp bu haberi resmi kanalları aracılığıyla duyurdu.

Van Wolfswinkel’in Woudenberg’e transferi bir süredir gündemdeydi, ancak şimdi nihayet resmiyet kazandı. Forvet, hazırladığı güzel bir videoda bu kararının gerekçelerini açıkladı.

“Buradaki köy halkı, profesyonel kariyerim boyunca beni her zaman takip etti ve destekledi. Bu şekilde, onlara bir şekilde karşılık verebileceğimi hissediyorum.”

“Kendimi formda hissediyorum. Umarım takıma bir artı değer katabilirim. Geçen sezon FC Twente’de de biraz daha koçluk rolü üstlenmiştim. Burada da aynı şekilde bir rol üstlenmeyi planlıyorum,” diye devam etti.

37 yaşındaki forvet, kariyeri boyunca Vitesse, FC Utrecht, Norwich City, FC Basel ve Sporting Portugal gibi takımlarda forma giydi. Son yıllarda FC Twente ile sözleşmesi vardı.

VV Woudenberg, geçen sezon ikinci ligde şampiyon oldu ve önümüzdeki sezon amatör futbolun birinci liginde mücadele edecek.