Rick Kruys’un NAC Breda teknik direktörü olarak ilk maçı büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Brabant ekibi sahasında, bu maça kadar yalnızca bir puanı bulunan Jong FC Utrecht’e 2-3 yenildi. Heracles Almelo, keyifli geçen maçta Jong AZ’yi 3-2 mağlup ederken, De Graafschap da FC Emmen deplasmanında sezonun ilk üç puanını aldı (1-2).

NAC Breda - Jong FC Utrecht 2-3

NAC, Noa Dundas’ın golüyle sürpriz biçimde geriye düştü, ancak kısa sürede dengeyi sağladı. Boyd Lucassen topu Paul Gladon’un kafasına gönderdi, o da topu yere vurdurarak ağlara yolladı: 1-1. Forvet, Imran Nazih’in oyundan çıkmasının ardından sahada yalnızca iki dakika kalmıştı.

Gladon bununla da yetinmedi ve NAC’ı devre arasına kısa süre kala öne geçirdi. Tecrübeli oyuncu (34), ceza sahasında topla buluştu ve sağ ayağının içiyle uzak köşeye bıraktı: 2-1.

İkinci yarının başlamasının üzerinden henüz dört dakika geçmişti ki Utrecht ekibi yeniden eşitliği sağladı. Dundas, Björn Menzo’nun mükemmel ortasını kafayla ağlara gönderdi: 2-2.

İlk maçına çıkan teknik direktör Kruys’un, Carl Hoefkens’in yerine gelen takımında işler daha da kötüye gitti. Emmanuel Owen (19), rakibini çalımladı, sol ayağıyla topu sol üst köşeye gönderdi ve pozisyonunu neredeyse kusursuz bir taklayla kutladı: 2-3.

Heracles Almelo - Jong AZ 3-2

Heracles galibiyetin en büyük favorisi olarak gösteriliyordu ve beklentileri de maçın başında karşıladı. Sem Scheperman, henüz altıncı dakikada skoru açtı. Ancak Jong AZ, Hessel de Wit’in ikizi Tycho de Wit’in pasında yaptığı dokunuşla karşılık verdi.

De Wit kardeşler için gece daha da güzel hale geldi. Tycho, arka direkte fırsat kolladı ve Jesper Zwart’ın çok ince ortasını asistle sonuçlandırdı: 1-2.

Jean-Paul N'Djoli oyunda çok görünmese de ikinci yarıda tek bir an ona sezonun onuncu golünü attırmaya yetti. Fransız oyuncu, Max Hauswirth’in sert ortasına ustaca dokunarak topu ağlara gönderdi: 2-2.

Heracles yeniden öne geçmek için bastırdı ve aradığı golü de buldu. Sonradan oyuna giren Thomas Bruns, Scheperman’a verdiği ince pasla klasını gösterdi; onun rakibe de çarpan vuruşu direğin iç kısmından ağlara gitti: 3-2.

FC Emmen - De Graafschap 1-2

De Graafschap şu ana kadar kötü bir sezon geçiriyor, ancak yağmurlu Emmen’de moral verici gelişme için uzun süre beklemesine gerek kalmadı. Julian Kania, biraz da şansın yardımıyla arka direkte topla buluştu ve topu ağlara gönderdi: sezonun üçüncü golü.

Superboeren bu üstünlüğü koruyamadı ve yarım saati biraz geçtikten sonra Jack Cooper-Love’un golüne engel olamadı; oyuncu uyanık davranıp topu ağlara itti.

Mustafa Abdullatif, Emmen adına topu üst direğin dışına nişanladıktan hemen sonra bu kez öbür tarafta De Graafschap vurdu. Bir taç atışı sonrası Django Warmerdam topla buluştu ve kaleci Sam Karssies’i çaresiz bıraktı: 1-2.

MVV Maastricht - Almere City 0-4

Beklentilerin altında kalan ilk yarıda üstün taraf Almere’ydi. Flevoland ekibi baskın oynadı, ancak gerçekten tehlikeli pozisyonlar üretemedi. MVV daha sonra maça biraz daha iyi ortak oldu, fakat devre arasına kadar gol sesi çıkmadı.

Ev sahibi tribünleri, devre arasında sonra Lennerd Daneels’in etkili dribblinginin ardından tehditkâr bir şut çıkarmasıyla heyecanlandı. Belçikalı oyuncunun denemesi az farkla auta gitti. İkinci yarının ortalarında açılış golü sonunda geldi, ancak Almere adına. Ferdy Druijf ceza sahasında boş kaldı ve topu alt direkten ağlara gönderdi: 0-1.

Bu gol Almere için adeta rahatlatıcı oldu ve konuk ekip kısa süre sonra skoru 0-2’ye getirdi. Emmanuel Poku sağ kanatta geniş alan buldu ve topu kusursuz biçimde Marley Dors’a çevirdi; o da ayağının içiyle farkı ikiye çıkardı.

Maçın son bölümünde Olivier de Nijs de skora katkı yaptı. Ceza sahasında seken topu önünde bulan oyuncu sert vurdu: 0-3. Bununla da bitmedi, çünkü Poku da geniş boşluklardan yararlandı: 0-4.

FC Eindhoven - FC Dordrecht 2-1

Dordrecht, beş maçta topladığı dört puanla sezona oldukça hayal kırıklığı yaratan bir giriş yaptı ve bu nedenle Eindhoven’da alınacak bir galibiyet büyük önem taşıyordu. Başlangıç da iyiydi, çünkü Martin Vetkal Schapenkoppen’i çeyrek saat sonunda öne geçirdi.

Uzun süre 0-1’lik skorun devre sonucu da olacağı düşünüldü, ancak devre arasından bir dakika önce eşitlik golü geldi. Sağ kanattan gelen bir orta, Dordt savunmacısı Jaden Pinas’a talihsiz şekilde çarparak ağlara gitti: 1-1.

Eindhoven, ikinci yarıda Owen Renfrum’la öne bile geçti. On dokuz yaşındaki sağ bek, Guus Beaumont’un serbest vuruşunu kafayla ağlara gönderdi: 2-1.

Jong Ajax - RKC Waalwijk 0-2

Sakin başlayan maçta ilk tehlikeyi Pharell Nash yarattı, ancak yakın direğe gönderdiği şut kurtarıldı. Kısa süre sonra Jano Monserrate de sert bir şut çıkardı, fakat onun vuruşu da az farkla auta gitti.

Devre arasının ardından RKC kendini daha fazla göstermeye başladı ve Thijs van Leeuwen ile öne de geçebilirdi. Forvet oyuncusu, denemesiyle Joeri Heerkens’i şaşırttı, ancak vuruşu yeterince isabetli değildi.

Oyunun gidişatına tamamen aykırı şekilde RKC, maçın son bölümünde şanslı bir golle öne geçti. Virgil Misidjan’ın yön değiştiren serbest vuruşu Heerkens’in arkasında ağlarla buluştu: 0-1.

Uzatma dakikalarında Yoram van der Veen maçı bitirdi. Sonradan oyuna giren oyuncu içeri kat etti ve sert şutuyla skoru belirledi: 0-2.

Helmond Sport - Jong PSV 3-1

Jong PSV cuma günü milyonluk transfer Ayoni Santos’la ilk 11’de sahaya çıktı, ancak Sparta’dan gelen takviyeye rağmen Eindhoven ekibinin gençleri yenilgiyi önleyemedi.

Dengeli geçen maç, 45 dakika sonunda skora da eşit şekilde yansıdı. Livio Cicero ve Kyano Penso, tabelaya 1-1’lik devre sonucunu yazdırdı. Bitime çeyrek saat kala VVV galibiyete koştu. 76. dakikada Joep van der Sluijs ev sahibini öne geçirdi, bir dakika sonra Tarik Essakkati maçın skorunu belirledi: 3-1.

VVV-Venlo - TOP Oss 3-1

VVV-Venlo, cuma günü sezona yaptığı değerli başlangıcın devamını getirdi. Venlo ekibi ilk yarım saatte oldukça etkiliydi. TOP Oss fırsatları değerlendiremezken, ev sahibi takım eline geçenleri gole çevirdi.

İlk gol, ilk 11’de ilk kez yer alan Matheos Tsigkas’ın vuruşunu kendi kalecisinin arkasına gönderen Delano Vianello’nun kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçti. Birkaç dakika sonra yine Tsigkas’la skor bir anda 2-0 oldu.

Devre arasından önce TOP Oss, forvet Franslyn Nsingi ile karşılık verdi, ancak bitime on dakika kala Mohammed Odriss profesyonel futboldaki ilk golüyle tüm belirsizliğe son verdi: 3-1.



