Richarlison'un Liverpool korkusu: "Taraftarlar bizimle dalga geçer"

Premier Lig'de zorlu günler geçiren Everton'ın golcü oyuncusu Richarlison, Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool'un kazanmasını istemiyor.

2018'den bu yana Everton forması giyen 24 yaşındaki oyuncu henüz Avrupa kupalarında boy gösterme fırsatı bulamadı.

Richarlison gelecek sezon da bu şanstan mahrum kalacak gibi gözüküyor. Ligde 16. sırada yer alan Everton'ın şu anda önceliği düşme hattından uzakta kalmak.

Ne söyledi?

TNT Sports'a konuşan Richarlison'a bu sezon hangi takımın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını istemediği soruldu.

"İngiltere'deki takımlar arasından Liverpool'un kazanmamasını tercih ederim. Bunu onaylamayabilirsiniz, ama onlarla aramızda bir rekabet var ve kazanmalarını istemiyoruz."

"Sebebi bize gelen sataşmalar. Liverpool taraftarları sosyal medyada bizimle dalga geçiyor. Bu yüzden bir takım seçmem gerekiyorsa Liverpool'un kazanmamasını isterim."

"PREFERIA QUE O LIVERPOOL NÃO GANHASSE!" 👀🔥🎡 O @richarlison97 falou ao @fredcaldeira sobre NÃO querer ver o rival campeão da Champions!



Inter x Liverpool é AGORA, na @tntbr e @hbomaxbr (https://t.co/FAsF3HorbJ). A entrevista COMPLETA sai na sexta! #CasaDaChampions #HBOMax pic.twitter.com/JcALFgbCmc — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) February 16, 2022

Liverpool çeyrek finale yakın

Son 16 turu ilk maçında Inter'i 2-0 mağlup eden Liverpool adını son sekiz takım arasına yazdırmak için büyük bir avantaj yakaladı.

Ancak Devler Ligi'nde yedinci kez mutlu sona ulaşmak isteyen Liverpool'u ilerleyen turlarda zorlu rakipler bekliyor.

Everton ise şimdilik Merseyside rekabetini eski günlerine döndürmekten uzak bir görüntü sergiliyor.

Premier Lig'de düşme hattının sadece beş puan üzerinde yer alan Everton, teknik direktör değişikliğinin ardından bir ivme kazanmayı başardı.

Rafa Benitez'in yerine Frank Lampard'ı göreve getiren Everton, yeni menajeriyle çıktığı üç maçta iki galibiyet elde etti.

Everton ile Liverpool, Premier Lig'de kozlarını 23 Nisan'da, Anfield Stadyumu'nda paylaşacak.

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