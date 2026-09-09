Richarlison, Tottenham Hotspur’a karşı hukuki adım atıyor ve sözleşmesinin feshedilmesini talep ediyor

Richarlison, Globo'nun haberine göre Tottenham Hotspur ile sözleşmesini derhal feshetmek istiyor. Golcü oyuncu kısa süre önce 21 Yaş Altı Takımı'na gönderildi ve bundan hiç memnun değil. Brezilyalı oyuncu, çocukluk aşkı Vasco da Gama'da aralık ayına kadar forma giymek istiyor ve kendisine bu süreçte yardımcı olması için hukuki adımlar atıyor.

Spurs teknik direktörü Roberto De Zerbi, 29 yaşındaki Richarlison'a son derece can yakıcı ve çok şey anlatan bir mesaj verdi; Premier League kadrosundaki son 'yabancı' kontenjanını ona değil, şu anda dizinden sakat olan Xavi Simons'a ayırdı.

Richarlison, Spurs'ün 21 Yaş Altı Takımı'na gönderildi ve bu yaz eski kulübü Everton'a gitmeye yakın görünüyordu. Ancak hiçbir zaman anlaşma sağlanamadı ve bu nedenle 29 yaşındaki golcü oyuncuyu umutsuz bir altı ay bekliyor.

Vasco bir çıkış yolu sunabilir ve bir süredir Spurs ile görüşmeler yürütüyor, ancak İngiliz kulübü yaklaşık 25 milyon avroluk bir bonservis bedeli talep ediyor. Rio de Janeiro ekibi şu anda bunu ödeyebilecek durumda değil.

Kiralık anlaşma da mümkün görünmüyor, çünkü Spurs uluslararası kulüplere hâlihazırda altı oyuncu kiraladı ve böylece FIFA kurallarına göre azami sınıra ulaştı. Pape Matar Sarr ile Guglielmo Vicario Juventus'a gönderildi, Radu Dragusin Fiorentina'ya gitti, Kota Takai ile Yang Min-hyeok Sint-Truiden'e transfer oldu ve João Souza da FC Porto'nun yolunu tuttu.

Ayrıca Série A'da transfer dönemi 11 Eylül'de kapanıyor, bu da bir anlaşmaya varmak için yeterli zaman kalmadığını düşündürüyor. Bu nedenle Richarlison, çocukluğundan beri desteklediği kulübe bonservisini eline alarak imza atabilmek için sözleşme feshi seçeneğine yöneliyor.

"Golcünün cephesi, Tottenham'ın oyuncuyu A takımdan 21 Yaş Altı Takımı'na sürgün etme kararı alamayacağı görüşünde" diye yazdı Globo. "Bu nedenle Richarlison'ın avukatları, Tottenham ile olan sözleşmesinin feshedilmesi için mahkemeye başvuruda bulunacak."

Sözleşmesi 2027'nin ortasına kadar devam eden Richarlison, Tottenham'ın kendisini 'mesleğini icra etmekten alıkoyduğunu' düşünüyor ve bu argümanı mahkemede de kullanacak. 54 kez milli olan oyuncu, bugüne kadar Spurs formasıyla 134 maça çıktı; 32 gol ve 15 asistlik katkı verdi.