Richarlison'un Vasco da Gama'ya transferi son anda suya düştü. Tottenham Hotspur'da artık A takımda süre alma ihtimali kalmayan 29 yaşındaki forvet, Brezilya kulübüyle kişisel şartlarda anlaşma sağlayamadı. The Independent, Press Association (PA) kaynaklarına dayandırdığı haberinde bunu duyurdu.

Spurs menajeri Roberto De Zerbi, son Premier League kadrosundaki son ‘yabancı’ kontenjanını ona değil, şu anda dizinden sakat olan Xavi Simons'a vererek Richarlison'a kısa süre önce son derece acı verici ve çok şey anlatan bir mesaj göndermişti.

Richarlison, Spurs U21 takımına gönderildi ve bu yaz eski kulübü Everton'a ayrılması bekleniyordu. Ancak anlaşma bir türlü sağlanmadı ve böylece 29 yaşındaki golcü için umutsuz bir altı ay ihtimali doğdu.

Ancak ülkesinde Brezilya'dan Vasco da Gama çözüm gibi görünüyordu. Bunun kalıcı bir transfer olması planlanıyordu: kiralık formülü mümkün değildi çünkü Spurs, FIFA kurallarına göre uluslararası kulüplere zaten altı oyuncu kiralayarak azami sınıra ulaşmış durumda.

Vasco da Gama, bonservis bedeli konusunda Spurs ile anlaşmaya vardı. Ancak The Independent'ın PA'ya dayandırdığı habere göre santrfor, Brezilya kulübüyle kendi şartlarında anlaşma sağlayamadı. Bu nedenle transfer gerçekleşmedi.

Richarlison ise Instagram'da paylaştığı bir videoda ‘sorunun’ Spurs'ten kaynaklandığını söylüyor. “Başka teklifler aldım ama aralık ayına kadar Vasco'da kalmak istediğimi çok net şekilde ifade ettim. Ne yazık ki Tottenham kiralık süresine bir sınır koydu ve bu yüzden olmadı.”

Bu arada, hafta başında Richarlison'un Spurs ile Haziran 2027 ortasına kadar devam eden sözleşmesini derhal feshetmek istediği de ortaya çıkmıştı. Brezilya basınından Globo, bu konuda “Forvetin cephesi, Tottenham'ın oyuncuyu A takımdan alıp U21'e gönderme kararını veremeyeceği görüşünde” diye yazdı.

Bu da olmazsa, Richarlison'un önümüzdeki altı ayda Tottenham Hotspur U21 takımındaki rolle yetinmek zorunda kalacağı anlaşılıyor. Spurs, 54 kez milli olan oyuncuyu 2022'de Everton'dan kadrosuna kattı. O tarihten bu yana Londra ekibi adına 134 maça çıktı; 32 gol atıp 15 asist yaptı.