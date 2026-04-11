Richarlison, Dünya Kupası öncesinde cesur bir karar verdi: "Casemiro'nun dediğini yapacağım"

Birinci sınıf yıldızların maruz kaldığı baskının boyutunu yansıtan dikkat çekici bir açıklamada, Tottenham Hotspur'un Brezilyalı forveti Richarlison, 2026 Dünya Kupası'na katılması durumunda alışılmadık bir adım atmayı planladığını ve turnuva süresince cep telefonunu tamamen kullanmayacağını açıkladı.

Oyuncunun açıklamaları, "France Football" dergisine verdiği röportajda yer aldı. Ričarlison, 2022 Dünya Kupası'ndaki deneyimini hatırlatarak, o dönemde kendisine yöneltilen medya ve taraftar ilgisinden büyük ölçüde etkilendiğini ve bunun konsantrasyonunu olumsuz etkilediğini vurguladı.

Saha dışındaki baskılar

Brezilya milli takımında 9 numaralı formayı giyen Richarlison, geçen Dünya Kupası sırasında yaşadığı psikolojik sıkıntıları gizlemedi ve şöyle dedi: "Futbol dışındaki meselelerle uğraşmak zorunda kaldım... Ailevi sorunlar ve kişisel meseleler konsantrasyonumu etkiledi."

Sosyal medyayı takip etmenin bu dikkat dağınıklığının en önemli nedenlerinden biri olduğunu ekleyen Leison, büyük turnuvalar sırasında oyuncuları bu platformlardan uzak durmaya çağıran takım arkadaşı Casemiro'nun tavsiyesini övdü: "O haklı... Bir sonraki turnuvaya katılırsam, telefonumu yanıma almayacağım."

Tarihi golün anısı… ve olumsuz etkisi

Richarlison'un Sırbistan kalesine attığı muhteşem gol, turnuvanın en güzel golü seçildi, ancak Brezilya'nın serüveni çeyrek finalde Hırvatistan'a penaltı atışlarında yenilerek sona erdi.

Ancak oyuncu, taraftarların ve medyanın yoğun ilgisinin kendisini "rahatsız ettiğini" ve zihinsel durumunu etkilediğini itiraf etti.

Ayrıca, Brezilya'nın penaltı atışları sonucu elendiği maçta, uyluk sakatlığıyla çeyrek finalde Hırvatistan'a karşı oynadığını ve 85. dakikaya kadar sahada kaldığını belirtti.

Bu sezon Tottenham formasıyla 37 maçta 10 gol atmasına rağmen, Richarlison Mart ayında Brezilya'nın son kamp kadrosuna çağrılmadı. Milli takımdaki son maçı ise 14 Ekim'de oynadığı 54. uluslararası maçtı.

Richarlison'un açıklamaları, zihinsel dengesini yeniden kazanma ve dış baskılardan uzaklaşma yönündeki açık isteğini yansıtıyor. Brezilyalı forvet, 2026 Dünya Kupası öncesinde en yüksek performans seviyesine geri dönmeye çalışıyor; bu turnuva, "Seleção" ile olan serüveninde rotasını düzeltmek için yeni bir fırsat olabilir.